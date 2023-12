Alig félmilliója volt, mégis milliókkal tért haza Kocsis Tibor a TV2 stúdiójából

Új évaddal jelentkezett a TV2 sikerműsora, a Szerencsekerék. A Kasza Tibi nevével fémjelzett betűkereső legutóbbi celeb-vendége Kocsis Tibor volt, aki nem csak ügyes, hanem nagyon szerencsés is volt a feladványok során. Ugyanis a férfi mindössze 520 ezer forinttal a "zsebében" jutott be a döntőbe két ellenfelével szemben, ott pedig végig jó betűket választott, és megoldotta a végső feladványt. Megoldásával pedig nem csak a félmilliós összeget, hanem azon felül még 2 millió forintot is hazavihetett magával.

5 hiányzó betűt kellett csak kitalálnia Tibónak a döntőben /Fotó: TV2

A döntő előtt egy borítékot kellett választania, amiről ő nem tudta, de 2 millió forintot rejtett magában. Ezután magánhangzókat és mássalhangzókat kellett választania, amelyek kiegészítik a végső feladvány szövegét, ha jól választ. Olyan tökéletesen választott az énekes, hogy mindössze 5 betű hiányzott már csak a szövegből, amelynek a feladványa az volt:

A párodnak se, oké?

A megoldás pedig sok embernek szintén egyértelmű lehet, de amennyiben nem, akkor itt tudjátok megnézni a döntő izzasztó pillanatait és Kocsis Tibi ünneplését: