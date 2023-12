Sulis emlék: Gelencsér Timi intőt kapott, amiért kihasználta a fiúkat

Nemcsak szép, de eszes is. Gelencsér Timiről már diákként kiderült: igencsak jó az üzleti érzéke. A 2016-os Miss World Hungary a TV2 Szerencsekerék című kvízműsorában vendégeskedik ma este, ahol mókás történetet tár a nézők elé.

Timi végül intőt kapott a seftelésért Fotó: TV2

Üzleti érzék: tripla áron adta a kólát Timi

„Nagyon rossz gyerek voltam, de életre való. Az apukám mindig vett kólát otthonra, de sosem vett nekem jeges teát, mert mindig elfelejtette. Rájöttem, hogy ha én beviszem a kólát az iskolába és eladom az osztálytársaimnak, akkor abból a pénzből tudok venni magamnak jeges teát. És amire ezután jöttem rá: ha beviszem, és háromszoros áron adom el a fiúknak a kólát, akkor a jeges tea mellé még tudok venni magamnak édességet!” – fedi fel Timi, akibe alighanem fülig szerelmesek lehettek a fiúk, akik képesek voltak emelt áron üdítőt venni tőle.

„Lekapcsolt a tanár"

A műsorvezető Kasza Tibi a történetet hallva vérszemet kap, s kifejti, hogy ha Timi egyre nagyobb tételben játszott volna, akkor hamarosan egy autó árát is összeszedte volna. A modell lemondóan legyint erre: elárulta, a sefteléssel fel kellett hagynia, mert intőt kapott a fiúk kihasználásáért.

„Lekapcsolt a tanár. Nagyon leszidtak a szüleim, de közben büszkék is voltak rám, hogy milyen életre való vagyok és milyen jó az üzleti érzékem. De akkor abban a pillanatban le kellett szidniuk.”

A hamarosan 30. születésnapját ünneplő Gelencsér Timi tehát nemcsak a modellkedésben teljesedik ki, de az üzleti életben is megállhatná a helyét. Mindemellett műsort vezet, és szombaton egy tánc erejéig a Dancing with the Stars döntőjébe is visszatért, megmutatva, hogy ebben a sportban is tehetséges.