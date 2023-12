Gelencsér Timi a Dancing with the Stars döntőjéről: „Lehetetlen megmondani ki nyer”

A Dancing with the Stars fináléjában extra produkcióként visszatérnek a korábbi győztesek: Gelencsér Timi, Tóth Andi és Csobot Adél. A műsorvezető és a két énekesnő Hegyes Bercivel táncol majd külön-külön és együtt is.

Gelencsér Timi nyerte az első magyar Dancing with the Stars műsort (Fotó: TV2)

Gelencsér Timi: Az első próba után mindenem fájt!

A 2016-os Miss World Hungary győztese nem tagadja, egy pillanatra lefagyott, amikor szóba került, hogy a Dancing with the Stars döntőben újra táncoljanak Tóth Andival és Csobot Adéllal. Na persze nem a két másik korábbi nyertes személye miatt, hanem azért, mert egy kicsit megijedt, maximalista emberként sikerül-e ilyen rövid idő alatt felkészülnie.

„Ez a kettőség pár másodperc alatt végigfutott a fejemen, meg kellett emésztenem” – mesélte nevetve Glencsér Timi. „Természetesen nagyon örültem a felkérésnek, igazán megtisztelő lesz újra a parkettre lépni és táncolni. Jó volt visszatérni a próbaterembe is, nosztalgikus érzés volt. A produkcióban először az egykori profi táncpartnerem, Hegyes Berci táncol majd külön-külön velünk. Aztán jön be majd még két fiú, Suti Andris és Bődi Dénes a közös részhez. A próbákat nehéz volt összeegyeztetni, mert Adélnak, Andinak, Bercinek és nekem is sok elfoglaltságom van. De amikor szabad órát találtunk, már mentünk is próbálni, jaj nagyon izgalmas produkció lesz!”

Arról is kérdeztük a gyönyörű műsorvezetőt, milyen a két énekesnővel dolgozni, hiszen nagyon különböző személyiségek.

„Nagyon jó velük dolgozni, mivel mind a hárman megnyertük ezt a műsort, pontosan tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy jó legyen a produkció. A koreográfiát mind a hárman pikk-pakk megtanultuk, és segítjük egymást, ha szükséges. Átjárja ennek a táncnak a hangulatát a nosztalgia és a dicsőség érzése is. Öröm lesz visszatérni úgy, hogy egy örömtáncot táncolunk!”

Három éve volt az első évad, sok dolog történt azóta. Amikor az első próbán felvettük a tartást, keresgéltem a végtagjaim, próbáltam visszaemlékezni, hogy hogyan is kell ezt. Aztán persze gyorsan visszajöttek az emlékek, bár azt is bevallom, hogy másnap fájtak a porcikáim. Feltörte a tánccipő a lábam, beállt a nyakam, izomgörcsöm volt éjszaka, szóval ezek a kis finomságok is visszatértek. De ez mind eltörpül amellett, hogy mennyire jó lesz megint táncolni és alkotni valami - remélem maradandót! Szóval alig várom, hogy újra ott legyek a parketten!

Elárulta, szerinte ki fog nyerni

Timi a Dancing with the Stars háttérműsorának háziasszonyaként minden szombaton a helyszínen izgulja végig az adásokat. A döntőbe jutott versenyzők fejlődése lenyűgözi, de nem tudná megmondani ki fog nyerni.

„Mind a három fiúnak más az erőssége” – mondta a szépségkirálynő. „Más miatt tudnák megnyerni a műsort.”