Jude Law bevallotta a Holiday házikójának titkát - megdöbbentek a rajongók

Soha többé nem nézhetjük ugyanúgy a filmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 16:00
holiday házikó kate winslet cameron diaz jude law film

Kevesebb mint két hét van karácsonyig, és valószínűleg mindannyian láttuk már néhány kedvenc ünnepi filmünket. Gyerekként mindannyian imádtuk a Reszkessetek, betörők!-et és a Télaput, de vannak olyan filmek is, amelyek kifejezetten a felnőttkorunkat célozzák meg, mint például a Holiday. Azonban most már soha többé nem nézhetjük ugyanúgy a filmet, Jude Law ugyanis elárult róla egy titkot.

A Rosehill Cottage-ról beszélt Jude Law. Fotó: Youtube
A Rosehill Cottage-ról beszélt Jude Law. Fotó: Youtube

Jude Law lerántotta a leplet a Holiday film titkáról

A történetben Cameron Diaz és Kate Winslet házat cserélnek karácsonykor. Diaz Surrey-be utazik, míg Winslet Los Angelesbe, hogy mindketten túllépjenek egy sikertelen kapcsolaton. Diaz végül találkozik Jude Law-val, aki Kate Winslet testvérét alakítja. A film rajongói gyakran megjegyzik, hogy a házikó idilli és hangulatos, a lobogó tűz és a hó látványának köszönhetően, amit több jelenetben is bemutattak.

Azonban tavaly, egy interjúban Zoe Ball reggeli műsorában, a 52 éves színész megosztott egy kulcsfontosságú részletet, ami sok rajongót lesújtott.

Amikor az egyik műsorvezető azt kérdezte, hogy lehetne-e Airbnb-zni a házikót, Jude Law elárulta, hogy ház nem létezik.

A rendező, Nancy Meyers, kicsit maximalista volt. Bejárta az egész környéket, de nem találta meg a tökéletes, csokoládédoboz-szerű házikót, amit keresett. Így egyszerűen bérelt egy mezőt, lerajzolta álmai házát, és építtetett egyet. És itt jön a vicces rész: ha megnézed a filmet… Télen forgattunk itt. Minden alkalommal, amikor beléptem azon az ajtón, vágás, és az enteriőröket három hónappal később Los Angelesben forgattuk

- vallotta be Jude Law.

A műsorvezetők teljesen megdöbbentek, és azonnal megkérték a színészt, hogy hagyja abba a beszélgetést, mert tönkreteszi a film élményét.

Bocsánat, hogy ezzel összetörtem a varázst

- tette hozzá a színész.

Ugyanakkor semmit sem árult el a luxuslakásról, ahol Kate Winslet karaktere végül megszáll, így ha Los Angelesbe utazol, és szeretnél hasonló házat találni, akkor ez továbbra is lehetséges - számolt be róla a Ladbibile.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
