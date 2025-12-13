Ma éjjel záporoznak a hullócsillagok: tetőzik a Geminidák meteorraj
Az év egyik leglátványosabb égi műsora jön – és csak fel kell nézni az égre! A Geminidák meteorraj óránként nem kevesebb, mint 120 húllócsillaggal is elkápráztathatja majd az égbolt szerelmeseit.
Ha van este, amikor tényleg érdemes kimozdulni a kanapéról, akkor az a december 13-i, szombat éjszaka! Az éjszaka azért lesz különleges, mert eléri a maximumát a Geminidák meteorraj. Mindez igazi hullócsillag-záport ígér, ráadásul a szakemberek nem véletlenül tartják az év egyik leglátványosabb csillaghullásának.
Látványos égi jelenségnek ígérkezik a hullócsillagzápor
Jó idő esetén óránként akár 80–120 meteor is átszelheti az eget – ez már nem romantikus esti program, hanem valódi kozmikus tűzijáték.
A Geminidák meteorjai attól különlegesek, hogy nem egy klasszikus üstökösből származó maradványokról van szó, hanem a 3200 Phaethon nevű kisbolygó darabjaiból. Ennek köszönhetően a meteorok általában fényesek, lassabbak, és hosszabb fénycsíkot húznak maguk után, mint a nyári Perseidák. Magyarán: még az is látja őket, aki egyébként "sosem lát hullócsillagot".
A raj nevét az Ikrek (Gemini) csillagképről kapta, ahonnan látszólag érkeznek a meteorok, de jó hír, hogy nem kell csillagászati tudás: elég egy nyitott égbolt és egy kis türelem.
A legjobb időszak általában éjfél után érkezik el a Geminidák megfigyeléséhez és egészen hajnalig tart, amikor az égbolt színe már sötétebb, a radiáns pedig magasabban áll.
Így hozd ki belőle a maximumot A Geminidák meteorraj érkezéséből
A tökéletes élményhez nem kell távcső – sőt, inkább árt, mint használ. A legfontosabb egy fényszennyezettségtől mentes helyszín, ami lehet
- városon kívül,
- dombtetőn,
- mezőn vagy akár
- kertben is.
Akármilyen helyszínt választunk is, fontos rendesen és melegen felöltözzünk! Tanácsos pokrócot és valamilyen forró italt is bekészíteni egy termosztátba. A telefon kijelzőjét pedig jobb elfelejteni, mert bezavarhat a szemnek, amely a fényes kijelző után lassabban alkalmazkodik a sötéthez. Így pedig igen könnyű lemaradni egy-egy látványos hullócsillagról.
A Geminidák egyik nagy előnye, hogy városi égbolt alatt, akár még a fények dacára is látványos lehet - ám ehhez rendkívül tiszta égboltra van szükség. Egy-egy különösen fényes meteor akár hosszú másodpercekig is izzik, miközben átszeli az égboltot felettünk!
A néphit szerint ilyenkor kívánni is érdemes – még ha a tudomány erről következetesen hallgat is. Ennyi hullócsillag mellett azonban bőven jut lehetőség a kívánságokkal próbálkozni, hiszen elég, ha csak egyszer bejön!
