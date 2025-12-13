RETRO RÁDIÓ

Ma éjjel záporoznak a hullócsillagok: tetőzik a Geminidák meteorraj

Az év egyik leglátványosabb égi műsora jön – és csak fel kell nézni az égre! A Geminidák meteorraj óránként nem kevesebb, mint 120 húllócsillaggal is elkápráztathatja majd az égbolt szerelmeseit.

Ha van este, amikor tényleg érdemes kimozdulni a kanapéról, akkor az a december 13-i, szombat éjszaka! Az éjszaka azért lesz különleges, mert eléri a maximumát a Geminidák meteorraj. Mindez igazi hullócsillag-záport ígér, ráadásul a szakemberek nem véletlenül tartják az év egyik leglátványosabb csillaghullásának.

Geminidák meteorraj
A Geminidák meteorraj minden évben, az egyik leglátványosabb égi jelenség a naptárban. Fotó: Asim Patel / Wikipédia

Látványos égi jelenségnek ígérkezik a hullócsillagzápor 

Jó idő esetén óránként akár 80–120 meteor is átszelheti az eget – ez már nem romantikus esti program, hanem valódi kozmikus tűzijáték.

A Geminidák meteorjai attól különlegesek, hogy nem egy klasszikus üstökösből származó maradványokról van szó, hanem a 3200 Phaethon nevű kisbolygó darabjaiból. Ennek köszönhetően a meteorok általában fényesek, lassabbak, és hosszabb fénycsíkot húznak maguk után, mint a nyári Perseidák. Magyarán: még az is látja őket, aki egyébként "sosem lát hullócsillagot".

A raj nevét az Ikrek (Gemini) csillagképről kapta, ahonnan látszólag érkeznek a meteorok, de jó hír, hogy nem kell csillagászati tudás: elég egy nyitott égbolt és egy kis türelem. 

A legjobb időszak általában éjfél után érkezik el a Geminidák megfigyeléséhez és egészen hajnalig tart, amikor az égbolt színe már sötétebb, a radiáns pedig magasabban áll.

Így hozd ki belőle a maximumot A Geminidák meteorraj érkezéséből

A tökéletes élményhez nem kell távcső – sőt, inkább árt, mint használ. A legfontosabb egy fényszennyezettségtől mentes helyszín, ami lehet

  • városon kívül, 
  • dombtetőn, 
  • mezőn vagy akár 
  • kertben is. 

Akármilyen helyszínt választunk is, fontos rendesen és melegen felöltözzünk! Tanácsos pokrócot és valamilyen forró italt is bekészíteni egy termosztátba. A telefon kijelzőjét pedig jobb elfelejteni, mert bezavarhat a szemnek, amely a fényes kijelző után lassabban alkalmazkodik a sötéthez. Így pedig igen könnyű lemaradni egy-egy látványos hullócsillagról.

A Geminidák egyik nagy előnye, hogy városi égbolt alatt, akár még a fények dacára is látványos lehet - ám ehhez rendkívül tiszta égboltra van szükség. Egy-egy különösen fényes meteor akár hosszú másodpercekig is izzik, miközben átszeli az égboltot felettünk!

A néphit szerint ilyenkor kívánni is érdemes – még ha a tudomány erről következetesen hallgat is. Ennyi hullócsillag mellett azonban bőven jut lehetőség a kívánságokkal próbálkozni, hiszen elég, ha csak egyszer bejön! 

 

