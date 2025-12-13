Ma éjjel záporoznak a hullócsillagok: tetőzik a Geminidák meteorraj

Ha van este, amikor tényleg érdemes kimozdulni a kanapéról, akkor az a december 13-i, szombat éjszaka! Az éjszaka azért lesz különleges, mert eléri a maximumát a Geminidák meteorraj. Mindez igazi hullócsillag-záport ígér, ráadásul a szakemberek nem véletlenül tartják az év egyik leglátványosabb csillaghullásának.

A Geminidák meteorraj minden évben, az egyik leglátványosabb égi jelenség a naptárban. Fotó: Asim Patel / Wikipédia

Látványos égi jelenségnek ígérkezik a hullócsillagzápor

Jó idő esetén óránként akár 80–120 meteor is átszelheti az eget – ez már nem romantikus esti program, hanem valódi kozmikus tűzijáték.

A Geminidák meteorjai attól különlegesek, hogy nem egy klasszikus üstökösből származó maradványokról van szó, hanem a 3200 Phaethon nevű kisbolygó darabjaiból. Ennek köszönhetően a meteorok általában fényesek, lassabbak, és hosszabb fénycsíkot húznak maguk után, mint a nyári Perseidák. Magyarán: még az is látja őket, aki egyébként "sosem lát hullócsillagot".

A raj nevét az Ikrek (Gemini) csillagképről kapta, ahonnan látszólag érkeznek a meteorok, de jó hír, hogy nem kell csillagászati tudás: elég egy nyitott égbolt és egy kis türelem.

A legjobb időszak általában éjfél után érkezik el a Geminidák megfigyeléséhez és egészen hajnalig tart, amikor az égbolt színe már sötétebb, a radiáns pedig magasabban áll.

Így hozd ki belőle a maximumot A Geminidák meteorraj érkezéséből

A tökéletes élményhez nem kell távcső – sőt, inkább árt, mint használ. A legfontosabb egy fényszennyezettségtől mentes helyszín, ami lehet

városon kívül,

dombtetőn,

mezőn vagy akár

kertben is.

Akármilyen helyszínt választunk is, fontos rendesen és melegen felöltözzünk! Tanácsos pokrócot és valamilyen forró italt is bekészíteni egy termosztátba. A telefon kijelzőjét pedig jobb elfelejteni, mert bezavarhat a szemnek, amely a fényes kijelző után lassabban alkalmazkodik a sötéthez. Így pedig igen könnyű lemaradni egy-egy látványos hullócsillagról.

A Geminidák egyik nagy előnye, hogy városi égbolt alatt, akár még a fények dacára is látványos lehet - ám ehhez rendkívül tiszta égboltra van szükség. Egy-egy különösen fényes meteor akár hosszú másodpercekig is izzik, miközben átszeli az égboltot felettünk!