Hol vannak az UFO-akták? A Pentagonra újabb vádak zúdulnak

Anna Paulina Luna republikánus képviselő április 1-jén levelet írt az amerikai védelmi miniszternek, amelyben arra utasította Pete Hegsethet, hogy legkésőbb 2026.április 14-ig adjon át 46 konkrét videofelvételt. A törvényhozók szerint a videók feltárják a kényes katonai létesítmények közelében zajló idegen tevékenységeket. A Pentagonnak adott határidő azonban lejárt, UFO-videók pedig sehol.

Nem tartotta be a határidőt a Pentagon

A Pentagon szembement az elnöki utasítással

Anna Paulina Luna kedden délután az X-en (korábban Twitter) azt állította, hogy senki sem válaszolt a Pentagonból, amíg ők meg nem keresték őket, és úgy tűnik, hogy valaki nem továbbította a levelet a megfelelő hatóságoknak.

„Milyen kényelmes” - tette hozzá a floridai képviselő, megjegyezve, hogy Donald Trump elnök engedélyezte a felvételek nyilvánosságra hozatalát.

Aki a Pentagonban okoskodni próbál, az mehet a fenébe

- mondta a képviselő.

A bejelentés heves felháborodást váltott ki az interneten, sokan úgy vélekednek, hogy a világnak joga van tudnia az igazságot. Februárban maga Donald Trump utasította a szövetségi ügynökségeket, köztük a Pentagont, hogy kezdjék el azonosítani és nyilvánosságra hozni az UFO-kkal, más néven UAP-ekkel, valamint a potenciális földönkívüli tevékenységekkel kapcsolatos aktákat.

„A hatalmas érdeklődésre való tekintettel utasítom a hadügyminisztert, hogy kezdje meg az idegen és földönkívüli élethez, az azonosítatlan légi jelenségekhez (UAP) és az azonosítatlan repülő tárgyakhoz (UFO-k) kapcsolódó kormányzati akták azonosítását és nyilvánosságra hozatalát” - írta Donald Trump február 19-én a Truth Socialon.

Anna Paulina Luna kiemelkedő szerepet vállalt az UAP-kkel kapcsolatos átláthatóság előmozdításában. Április elején kelt levelében a következőket írta:

„A bejelentők arról tájékoztatták a munkacsoportot, hogy az AARO további videofelvételekkel rendelkezik a potenciális UAP-észlelésekről. A vizsgálat folytatásához a munkacsoport bizonyos, az UAP-észlelésekhez kapcsolódó videofájlokat kér.”

A kért felvételek állítólag gömb alakú objektumokat mutatnak, amelyek a felhők között szlalomoznak, nyílt víz felett lebegnek, és többször is megjelennek amerikai hadihajók és tengeralattjárók közelében - számolt be róla a Daily Mail.