Már csak pár nap van hátra: kiderülnek végre az ufó-titkok

Az amerikai törvényhozók gyorsan közeledő határidőt tűztek ki a Pentagon számára 46 titkos ufó videó átadására. Az ufó-titkok pár napon belül a nyilvánosság elé kerülhetnek.

Ketyeg az óra a Pentagon számára, mivel az amerikai törvényhozók követelik az UFO- találkozásokat dokumentáló, szigorúan titkos fájlok azonnali nyilvánosságra hozatalát. A szövetségi ügynökségeket szigorú határidőt kaptak: át kell adjanak több tucat titkosított videót, amelyek azonosítatlan objektumokat mutatnak katonai bázisok és háborús övezetek körül. A hatóságok április 14-i határidőt tűztek ki.

Anna Paulina Luna politikus ultimátumot adott, melynek értelmében április 14-ig kell teljesítenie a követelményeket. A politikusok 46 azonosítatlan rendellenes jelenséget (UAP) bemutató klipet követelnek. A kért felvétel állítólag nagy sebességű azonosítatlan lebegő tárgyak galériáját tartalmazza, amelyek lehetetlen manővereket hajtanak végre.

Luna, a Képviselőház Szövetségi Titkok Munkacsoportjának elnöke arra figyelmeztette az embereket, hogy a titokzatos látogatók nem csupán érdekességek, hanem közvetlen veszélyt jelentenek az amerikai katonák és pilóták biztonságára.

A Pentagonra nehezedő nyomás csúcspontra jutott, miután Donald Trump elnök február 19-én kiadott rendeletében elrendelte a kormány ufó archívumának nyilvánosságra hozatalát.

Pete Hegseth hadügyminiszter kijelentette, hogy nem vesz részt semmiféle eltussolásban. A Szabadság Arzenálja körút egyik állomásán arról beszélt, hogy soha nem gondolta volna, hogy egyszer ő lesz az, aki „kis zöld emberkék” után nyomoz.

Arra a kérdésre, hogy hisz-e a földönkívüli életben, Hegseth azt válaszolta, hogy a többi emberrel együtt tudja majd meg az igazságot. Az április 14-i határidő közeledtével a világ feszülten figyeli, vajon az Egyesült Államok kormánya elismeri-e végre, hogy nem vagyunk egyedül – írja a DailyStar.