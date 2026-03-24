Sokkot kaptak az autósok: rejtélyes, izzó ufó hasított át az éjszakai égbolton
Megállt az élet az autópályán a rejtélyes fénycsóva miatt. Mindenki azt találgatja, vajon egy idegen ufó látogatta-e meg a környéket.
Hatalmasat megy az interneten az a felvétel, amin egy szemtanú döbbenten rögzítette az éjszakai égbolt furcsa jelenségét. Az autós éppen hazafelé tartott, amikor az égen egy rejtélyes, lángoló csóvát húzó ufó tűnt fel a semmiből. A látvány annyira szürreális volt, hogy azonnal előkapta a telefonját, a döbbenettől pedig szóhoz is alig jutott a különös objektum láttán.
Ufót láthatott az autós?
A helyszínen készült videón – ami mostanra bejárta a világhálót – jól hallható, ahogy a sofőr sokkos állapotban próbálja értelmezni a látottakat.
Mi a fene ez?
– tette fel a kérdést a felvételen, miközben az izzó gömb komótosan, de határozottan szelte át a felhőket, fényes nyomot hagyva maga után.
A videó futótűzként terjedt el a TikTokon és az Instagramon, a kommentelők pedig azonnal elkezdték gyártani a teóriákat. Volt, aki halálra rémült, mások viszont poénra vették a „harmadik típusú találkozást”.
Van rá földi magyarázat?
Bár az ufó-hívők már a földönkívüliek invázióját emlegetik, a szakértők szerint van egy sokkal kézenfekvőbb magyarázat is. Mint kiderült, a felvétel Floridában készült, ahol éppen aznap bocsátottak fel egy SpaceX rakétát a Kennedy Űrközpontból. Az Emerald Coast közelében autózók pedig pont ennek a látványos fényjelenségét csíphették el.
Az amerikai légügyi hatóság egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, ám az biztos: a felvétel még sokáig témát szolgáltat majd az összeesküvés-elméletek kedvelőinek – írja a The Sun.
