Sokkot kaptak az autósok: rejtélyes, izzó ufó hasított át az éjszakai égbolton

Megállt az élet az autópályán a rejtélyes fénycsóva miatt. Mindenki azt találgatja, vajon egy idegen ufó látogatta-e meg a környéket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 18:30
Hatalmasat megy az interneten az a felvétel, amin egy szemtanú döbbenten rögzítette az éjszakai égbolt furcsa jelenségét. Az autós éppen hazafelé tartott, amikor az égen egy rejtélyes, lángoló csóvát húzó ufó tűnt fel a semmiből. A látvány annyira szürreális volt, hogy azonnal előkapta a telefonját, a döbbenettől pedig szóhoz is alig jutott a különös objektum láttán.

(Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Ufót láthatott az autós?

A helyszínen készült videón – ami mostanra bejárta a világhálót – jól hallható, ahogy a sofőr sokkos állapotban próbálja értelmezni a látottakat.

Mi a fene ez?

– tette fel a kérdést a felvételen, miközben az izzó gömb komótosan, de határozottan szelte át a felhőket, fényes nyomot hagyva maga után.

A videó futótűzként terjedt el a TikTokon és az Instagramon, a kommentelők pedig azonnal elkezdték gyártani a teóriákat. Volt, aki halálra rémült, mások viszont poénra vették a „harmadik típusú találkozást”.

Van rá földi magyarázat?

Bár az ufó-hívők már a földönkívüliek invázióját emlegetik, a szakértők szerint van egy sokkal kézenfekvőbb magyarázat is. Mint kiderült, a felvétel Floridában készült, ahol éppen aznap bocsátottak fel egy SpaceX rakétát a Kennedy Űrközpontból. Az Emerald Coast közelében autózók pedig pont ennek a látványos fényjelenségét csíphették el.

Az amerikai légügyi hatóság egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, ám az biztos: a felvétel még sokáig témát szolgáltat majd az összeesküvés-elméletek kedvelőinek – írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
