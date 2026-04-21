Rejtélyes UFO-rajt észleltek egy támaszpont felett: „Hangtalan volt”

Azonnal beindultak a találgatások. UFO rajt kaptak lencsevégre egy titkos támaszpontnál.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.21. 19:30
fény ufo wright patterson

Egy hatalmas, ismeretlen repülő tárgyakból álló csoportot észleltek a Wright-Patterson légitámaszpont közelében. A katonai létesítményről már régóta azt pletykálják, hogy kapcsolatban áll UFO-jelenségekkel.

Rejtélyes UFO-k vettek célba egy légibázist / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Az ohiói támaszpont közelében tartózkodó szemtanúk április 8-án rögzítették a rejtélyes jelenséget: a felvételeken egy csendes, ragyogó fényekből álló háromszög látható, amely tökéletes formációban haladt, majd repülés közben szétvált. A fények lassan lefelé sodródtak, miközben az éjszakai égbolton lebegtek, és egyenként villogtak, pulzáltak, valamint változtatták a fényerejüket.

A beszámolók szerint a megfigyelt objektum „hangtalan volt, nem rendelkezett szokásos navigációs lámpákkal, és mozgása nem hasonlított semmilyen ismert repülőgépéhez, drónrajhoz vagy műholdhoz”.

A videót állítólag a Rainbow Lakes-ből vették fel, egy 60 hektáros szabadtéri üdülőhelyről Fairbornban, körülbelül négy mérföldre a bázistól. A Daily Mail megkereste a WPAFB-t, hogy nyilatkozzon a videóval kapcsolatban. A felvétel elárasztotta a közösségi médiát, ahol a felhasználók arról vitáznak, hogy a fények földönkívüliek vagy jelzőfényeket hordozó ejtőernyősök-e.

Az X egyik felhasználója azt állította, hogy a fények „nem emberi intelligens gömbök”, míg egy  Reddit-felhasználó azt írta: „Pontosan így néz ki, amikor az ejtőernyősöknek jelzőfények vannak rögzítve, miközben zuhannak.

„Egyetértek azzal, hogy pontosan így néz ki. Egy szabadeséses csapat, legyen az katonai vagy polgári, akkor áll be a végső zuhanási formációba, amikor az ejtőernyőik már kinyíltak” – írta egy Redditor.

Egy másik Redditor viccelődve azt írta: „Több tudóst jönnek elvinni”.  Tette mindezt valószínűleg William Neil McCasland nyugalmazott dandártábornokra utalva, aki a légierő 2,2 milliárd dolláros tudományos és technológiai programját irányította, valamint további, ügyfelek által finanszírozott kutatásokat is vezetett. A 68 éves McCasland február 28-án tűnt el új-mexikói otthonából, állítólag csak túrabakancsot és egy 38-as kaliberű revolvert vitt magával. 2011 májusától 2013-as nyugdíjba vonulásáig vezette a Légierő Kutató Laboratóriumát, egy olyan intézményt, ami állítólag UFO-megfigyelésekkel is foglalkozik.  A WPAFB élen jár a repülőgépipari technológia, a fejlett anyagok, az érzékelők, az emberi teljesítmény és a mesterséges intelligencia területén végzet kutatásaival.

 

