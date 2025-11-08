Donald Trump Orbán Viktorról: Igaza volt a bevándorlás ügyében
Az amerikai elnök dicsérte a magyar migrációs politikát.
Orbán Viktor újabb videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump amerikai elnök a magyar kormány migrációs politikáját méltatja.
Azt gondolom, hogy tisztelniük kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon, nagyon erősen, mert a bevándorlás ügyében igaza volt. Nézzék meg mi történt Európában a bevándorlással! Emberek özönlenek Európába mindenfelé, és ez kárt okoz. A bűnözési ráta nagyon megnőtt. Sok rossz dolog történik. Náluk a bűnözési ráta nagyon alacsony. Nem értenek vele egyet, de valójában belső körökben azt hiszem, talán egyetértenek. Igaza volt a bevándorlás ügyében. Ők tévedtek.
- mondta Donald Trump Orbán Viktor migrációs politikájáról.
Csak hogy tisztázzuk, Magyarországon az illegális migráció száma így néz ki: nulla, nulla.
- mondta Orbán Viktor egy nullát formálva az ujjaiból.
