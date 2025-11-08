RETRO RÁDIÓ

Donald Trump Orbán Viktorról: Igaza volt a bevándorlás ügyében

Az amerikai elnök dicsérte a magyar migrációs politikát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 19:10
Orbán Viktor migrációs Donald Trump politika

Orbán Viktor újabb videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump amerikai elnök a magyar kormány migrációs politikáját méltatja.

Donald Trump Orbán Viktorról: Igaza volt a bevándorlás ügyében
Donald Trump Orbán Viktorról: Igaza volt a bevándorlás ügyében. Fotó: AFP / AFP

Azt gondolom, hogy tisztelniük kellene Magyarországot és ezt a vezetőt nagyon, nagyon erősen, mert a bevándorlás ügyében igaza volt. Nézzék meg mi történt Európában a bevándorlással! Emberek özönlenek Európába mindenfelé, és ez kárt okoz. A bűnözési ráta nagyon megnőtt. Sok rossz dolog történik. Náluk a bűnözési ráta nagyon alacsony. Nem értenek vele egyet, de valójában belső körökben azt hiszem, talán egyetértenek. Igaza volt a bevándorlás ügyében. Ők tévedtek.

- mondta Donald Trump Orbán Viktor migrációs politikájáról.

Csak hogy tisztázzuk, Magyarországon az illegális migráció száma így néz ki: nulla, nulla.

- mondta Orbán Viktor egy nullát formálva az ujjaiból.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu