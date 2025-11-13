Kincsvadászok: Dr. Katona Szandra érzelmes évadot ígér

November 25-én indul a TV2 nagy sikerű műtárgy-kereskedő show-jának, a Kincsvadászoknak a negyedik évada, melyben Dr. Katona Szandra, egyedül képviseli a női energiát. Az ivararány nem véletlen, hiszen a kamerákon és stúdión kívüli műtárgykereskedő világban is nagyjából hasonló a helyzet, vagyis kis túlzással négy férfi kereskedőre, jut egy hölgy, aki nevet tudott szerezni magának a soraikban. A Metropol Szandrával beszélgetett a témában, így most olvasóink is megtudhatják, hogyan lehet előnyt kovácsolni az érzelmi megközelítésből egy férfiak uralta területen.

Dr. Katona Szandra idén is az érzelmeire hallgatva száll majd licitháborúba a Kincsvadászok 4. évadában (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, főként a megérzéseire hallgat egy licit előtt

„Ha már a sztereotípiáknál tartunk, mindjárt rá is erősítek egyre. A Kincsvadászok következő évadában, a szokottnál is többször érzékenyülök majd el. Igen, lesznek könnyek is, mivel én vagyok az műtárgykereskedő, aki meg sem próbálja kivenni az emóciókat az üzlet mögül” – kezdte lapunknak Dr. Katona Szandra, aki egyébként egyáltalán nem látja hátránynak, hogy gyakran engedi, hogy az érzései vezessék, még akkor is, ha kőkemény alkuba kell bocsátkoznia egy-egy vágyott tárgy megszerzéséhez.

Hiszek a női energiákban, és abban is, hogy ha egy tárgy igazán ”megszólít”, akkor azért harcolni kell.

A pályám elején, gyakran megtapasztaltam, hogy ha háttérbe szorítottam a megérzéseimet és csak az anyagi megfontolások mentén kötöttem üzletet, nem tudtam olyan hitelességgel értékesíteni az adott tárgyat, vagyis nem sikerült olyan hasznot realizálni, amilyet szerettem volna. Ellenben sokszor megesett már ennek az ellentettje is. Vagyis az érzéseimre hallgatva, túlfizettem egy szívemnek kedves tárgyat és amikor kiszálltam belőle, jóval magasabb áron tudtam eladni, mint gondoltam. Éppen ezért, ma már tudatosan hagyom, hogy az érzelmeimnek is szabad folyást adjak egy-egy üzlet megkötésekor” – mesélte lapunknak a Kincsvadászok kereskedője, aki férjével közösen viszi a Cogito Art néven futó, családi, műtárgykereskedést, így az üzletek megkötésekor jelen van a női intuíció és a tudatos üzleti szemlélet is.