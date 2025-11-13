Kincsvadászok: Dr. Katona Szandra érzelmes évadot ígér
Első hallásra talán különösnek tűnik, de mégis igaz, hogy a műkincskereskedés is egy férfiak által uralt szakma. Ebben a közegben áll helyt a Kincsvadászok egyetlen női kereskedője Dr. Katona Szandra, aki nem is titkolja, leginkább az érzelmei és nem a hideg számítás vezérli egy-egy döntése során.
November 25-én indul a TV2 nagy sikerű műtárgy-kereskedő show-jának, a Kincsvadászoknak a negyedik évada, melyben Dr. Katona Szandra, egyedül képviseli a női energiát. Az ivararány nem véletlen, hiszen a kamerákon és stúdión kívüli műtárgykereskedő világban is nagyjából hasonló a helyzet, vagyis kis túlzással négy férfi kereskedőre, jut egy hölgy, aki nevet tudott szerezni magának a soraikban. A Metropol Szandrával beszélgetett a témában, így most olvasóink is megtudhatják, hogyan lehet előnyt kovácsolni az érzelmi megközelítésből egy férfiak uralta területen.
A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, főként a megérzéseire hallgat egy licit előtt
„Ha már a sztereotípiáknál tartunk, mindjárt rá is erősítek egyre. A Kincsvadászok következő évadában, a szokottnál is többször érzékenyülök majd el. Igen, lesznek könnyek is, mivel én vagyok az műtárgykereskedő, aki meg sem próbálja kivenni az emóciókat az üzlet mögül” – kezdte lapunknak Dr. Katona Szandra, aki egyébként egyáltalán nem látja hátránynak, hogy gyakran engedi, hogy az érzései vezessék, még akkor is, ha kőkemény alkuba kell bocsátkoznia egy-egy vágyott tárgy megszerzéséhez.
Hiszek a női energiákban, és abban is, hogy ha egy tárgy igazán ”megszólít”, akkor azért harcolni kell.
A pályám elején, gyakran megtapasztaltam, hogy ha háttérbe szorítottam a megérzéseimet és csak az anyagi megfontolások mentén kötöttem üzletet, nem tudtam olyan hitelességgel értékesíteni az adott tárgyat, vagyis nem sikerült olyan hasznot realizálni, amilyet szerettem volna. Ellenben sokszor megesett már ennek az ellentettje is. Vagyis az érzéseimre hallgatva, túlfizettem egy szívemnek kedves tárgyat és amikor kiszálltam belőle, jóval magasabb áron tudtam eladni, mint gondoltam. Éppen ezért, ma már tudatosan hagyom, hogy az érzelmeimnek is szabad folyást adjak egy-egy üzlet megkötésekor” – mesélte lapunknak a Kincsvadászok kereskedője, aki férjével közösen viszi a Cogito Art néven futó, családi, műtárgykereskedést, így az üzletek megkötésekor jelen van a női intuíció és a tudatos üzleti szemlélet is.
Dr. Katona Szandra: „Sokáig, csak akadályba ütköztem...”
Dr. Katona Szandra azt is elárulta, hogy milyenek látja a négy, férfi kereskedőt, akik mellett már négy évadot lehúzott a Kincsvadászokban. „A fiúk hideg számításokat végeznek és sokszor megesik, hogy egy tárgy kapcsán előre gondolkodnak. Szinte pillanatok alatt lepörgetik magukban a lehetőségeket és mire elindul a licit, már azt is tudják, ki lehet majd a potenciális vevő, ha esetleg nekik sikerül megvenniük az adott műtárgyat. Én akkor licitálok, ha hat rám. Az pedig, ha egy tárgy ”elkap”, látszik is rajtam.
A pasik már ezerszer jelezték, hogy olyankor rázom a lábam, vagyis tudják, hogy bátran tolhatják felfelé az árat, mert bele fogok menni a játékba
– nevetett ismét a Kincsvadászok sztárja, aki korábban, gyakran érezte, hogy nőként, nem feltétlenül vették őt elég komolyan a műtárgy-bizniszben. „Úgy is mondhatnám, hogy nehezített pálya nőként a műtárgy kereskedelem. Ha a műtárgy üzletágban mozog az ember és nincs cigitől megsárgult szakálla, mély hangja, nem feltétlenül veszik komolyan. Ha pedig még nő is… Mondjuk ki, sokszor méregettek furán, bár az is igaz, hogy ha meglátták, vagy hallották a nevem előtti titulust, akkor legtöbbször hátrébb léptek az agarakkal. Azt tapasztalom, hogy a Kincsvadászok abban is sokat segít, hogy a szakmát övező sztereotípiák leomoljanak” – tette hozzá Dr. Katona Szandra, aki ígéri, a november 25-én induló új évadban is számos, különleges tárggyal találkozhatnak majd a Kincsvadászok rajongói.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre