RETRO RÁDIÓ

A Kincsvadászok kereskedője megmutatta balatoni nyaralóját

Idilli környezetben ismerhetjük meg a műkereskedő főzőtudományát. Ha pedig ez nem lenne elég, Molnár Viktorról az is kiderül, hogyan dolgozik együtt a fiával!

Megosztás
Szerző: Nicole
Létrehozva: 2025.08.31. 18:45
hal a tortán Super TV2 Till Attila Kincsvadászok Molnár Viktor

Új oldaláról mutatkozott be a nézőknek Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője: a Super TV2 népszerű főzőshow-jában, a Hal a tortánban láthattuk viszont. Nem egyedül érkezett: vele tartott a Kincsvadászok többi kereskedője és a műsor házigazdája, Till Attila is.

Molnár Viktor
A Kincsvadászok sztárja a kamerákat is beengedte meseszép nyaralójába (Fotó: TV2)

Azt gondolom, mindenki önazonosan viselkedett a forgatáson, és ennek meg is lett az eredménye.

„Rengeteget nevettünk, jó volt a hangulat a buszban, az utazásoknál, de az evések és a vendéglátások alatt is” – kezdte a Hot!-nak Viktor. „Elég rutinosan mozgok a konyhában, sokat főztem már barátoknak, családnak, főleg klasszikus magyar ételeket, így számomra nem volt gond a főzés. Az viszont majd a műsorban is kiderül, hogy elég sokféle menüt raktam össze, és talán picit túlvállaltam magam. De nekem mindig is lételemem volt a főzés és a vendéglátás, hozzátartozik a személyiségemhez – mondta a magazinnak a TV2 sztárja, aki a Szerencsekerékből tavaly 6 millió forinttal távozott.

Hal a tortán, Molnár Viktor: Rutinosan mozgok a konyhában - METROPOL
Molnár Viktor fia volt édesapja segítője (Fotó: archív/Hot! magazin)

Molnár Viktor kincsvadászból szakács lett

A balatoni nyaralójában fogadta a vendégeket; a ház nyugodt hangulata tökéletes hátteret biztosított a baráti találkozásokhoz. A segítője nem más volt, mint a fia, aki lelkesen ügyelt rá, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

A nyaralóm is kifejezetten balatoni hangulatú, szóval igazán különleges atmoszférával rendelkezik. Itt használtam ki a lehetőségeket: bográcsban főztem, a sütőben sütöttem, a főzőlapon készítettem az ételeket, miközben a fiam volt a segítségem” – árulta el.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu