A Kincsvadászok kereskedője megmutatta balatoni nyaralóját

Új oldaláról mutatkozott be a nézőknek Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője: a Super TV2 népszerű főzőshow-jában, a Hal a tortánban láthattuk viszont. Nem egyedül érkezett: vele tartott a Kincsvadászok többi kereskedője és a műsor házigazdája, Till Attila is.

A Kincsvadászok sztárja a kamerákat is beengedte meseszép nyaralójába (Fotó: TV2)

Azt gondolom, mindenki önazonosan viselkedett a forgatáson, és ennek meg is lett az eredménye.

„Rengeteget nevettünk, jó volt a hangulat a buszban, az utazásoknál, de az evések és a vendéglátások alatt is” – kezdte a Hot!-nak Viktor. „Elég rutinosan mozgok a konyhában, sokat főztem már barátoknak, családnak, főleg klasszikus magyar ételeket, így számomra nem volt gond a főzés. Az viszont majd a műsorban is kiderül, hogy elég sokféle menüt raktam össze, és talán picit túlvállaltam magam. De nekem mindig is lételemem volt a főzés és a vendéglátás, hozzátartozik a személyiségemhez” – mondta a magazinnak a TV2 sztárja, aki a Szerencsekerékből tavaly 6 millió forinttal távozott.

Molnár Viktor fia volt édesapja segítője (Fotó: archív/Hot! magazin)

Molnár Viktor kincsvadászból szakács lett

A balatoni nyaralójában fogadta a vendégeket; a ház nyugodt hangulata tökéletes hátteret biztosított a baráti találkozásokhoz. A segítője nem más volt, mint a fia, aki lelkesen ügyelt rá, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

„A nyaralóm is kifejezetten balatoni hangulatú, szóval igazán különleges atmoszférával rendelkezik. Itt használtam ki a lehetőségeket: bográcsban főztem, a sütőben sütöttem, a főzőlapon készítettem az ételeket, miközben a fiam volt a segítségem” – árulta el.