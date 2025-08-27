RETRO RÁDIÓ

A Kincsvadászok sztárja miatt került kínos helyzetbe Tilla: „Az első két fogam kitört”

Molnár Viktor egy csaknem fegyvernek minősülő desszerttel lepte meg, vagy inkább sokkolta kollégáit, különösen Tillát. A Kincsvadászok kereskedője csaknem tönkretette a műsorvezető mosolyát.

Szerző: Niki
Létrehozva: 2025.08.27. 18:15
Molnár Viktor Tilla baki desszert vacsora

A Hal a tortán 2025-ös évadának 5. hetében a Kincsvadászok szakértői és Till Attila mérik össze a főzőtudományukat, már akinek van. Szerdán Nagyházi Lőrinc, Fertőszögi Péter, Katona Szandra és Tilla Molnár Viktornál vendégeskedett, aki igencsak kitett magáért. És bár a királyokat megszégyenítő lakomától mindenkinek leesett az álla, az utolsó fogásnál valami félrecsúszott. Tilla majdnem ott is hagyta a fogát!

Kincsvadászok
A Kincsvadászok Molnár Viktora igazán kitett magáért a vacsoráján, mindenki teleette magát (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedői közül, úgy tűnik, Molnár Viktor akarta a leginkább bizonyítani, hogy nemcsak az aukciókon, hanem a konyhában is igazi nagyágyú – ami sikerült is neki. A vacsorán egy előétel és egy leves után legalább négyféle főfogást tálalt fel, majd következett a desszert, csakhogy a bonyodalmak épp az étkezés végén kezdődtek el. A csapat persze sokat viccelődött azon, hogy a házigazda mennyire kitett magáért, bár Tilla tartott tőle, hogy talán meg is bántotta a vendéglátójukat.

Csak akkor zökkent ki, amikor kértem egyszer mustárt, mert azzal megbántottam, pedig nem akartam. Oda is szúrta, hogy egyébként a mustárt pótolja a káposzta, de nekem nem

 – jelentette ki a Kincsvadászok műsorvezetője.

Lehet, hogy a desszert valójában bosszú volt?

Tilla
A Kincsvadászok szereplői váratlan meglepetéssel szembesültek a vacsora végén, Tillának a bicskája helyett csaknem a foga tört bele (Fotó: Bors)

A Kincsvadászok Viktora kiszúrt a kollégáival

A szakértő utoljára az édességet tette a csapat elé, ami egy pohárdesszert volt, bár ennél többet maga a főszakács sem tudott róla mondani. Pedig szükséges lett volna egy vészjelzés, mielőtt belevájják kanalaikat a kicsit túlságosan is dermedt, csaknem fagyott finomságba.

Ezt egy kicsit túlságosan megtömted keksszel, ennyire nem kell. Könnyed pohárdesszert, csak sajnos az első két fogam kitört

– élcelődött a vendéglátón Tilla, míg Fertőszögi Péter csákányért kiáltott.

Nem az a baj, hogy megtömtük, hanem hogy beraktuk a fagyasztóba, és aztán ott ragadt. Megmondom őszintén, a büdös életben nem csináltam még semmilyen desszertet– mentegetőzött a házigazda.

Akkor legyen valami neve, mondjuk kőművespuding!

– szórakoztatta tovább a műsorvezető a megrökönyödött társaságot.

De, hogy ezen a házigazda is jót nevetett-e, vagy inkább sértésnek vette, az csak a Hal a tortán mai részéből derül ki 19 órától a Super TV2-n.

 

