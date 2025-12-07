Tragédia: holtan esett össze a droghasználat után a sztár testvére

A 19 éves, fiatal lány Darci Hagan hirtelen rosszul lett egy manchesteri szórakozó helyen, miután kristály formájú MDMA-t vett be. Darci 33 éves nővére, a Geordie Shore-sztárja, Holly Hagan megtörten mesélt arról, hogyan veszítette el húgát októberben.

A fiatal lány tragikus hirtelenséggel veszítette el az életét a drog miatt / Fotó: Pexels

A fiatal lány szervezete nem bírta tovább

Az influenszert az éjszaka közepén ébresztették fel, sőt több mint 130 nem fogadott hívást látott a telefonján, családja pedig kétségbeesetten kérte, hogy azonnal menjen a kórházba, mert Darci állapota kritikus. A sztár részletesen felidézte testvére utolsó óráit, amelyek saját elmondása szerint örökre beleégtek az emlékezetébe. A legsúlyosabb pillanat az volt, amikor az orvosok közölték velük, hogy Darci agyhalott. Édesanyja teljesen összeomlott, mostohaapja és Darci édesapja, John pedig sokkos állapotba került.

A húgom mindössze 19 évesen feküdt ott, tele csövekkel, zúzódásokkal, vérrel… Soha nem láttam még ehhez foghatót

A gépek és monitorok egész hada próbálta életben tartani a 19 éves lányt, miközben az orvosok kétségbeesetten küzdöttek érte.

A későbbi agyi vizsgálatok azonban egyértelműen kimutatták, hogy a testében kialakult extrém hő és az izmok görcsei hatalmas mennyiségű anyagot szabadítottak fel, ami végül a szervezetét megmérgezte, és súlyos agyduzzadáshoz vezetett. A szakemberek szerint semmilyen életjel nem volt várható - írja a The Sun.