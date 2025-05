Mihályfi Luca nem áll le: bejelentette, hogy érkezik a következő

Zsúfolt időszakon van túl Mihályfi Luca. A fiatal énekesnő korábban a Dancing with the Stars egyik versenyzőjeként lépett színpadra, és bár a döntő előtt kiesett, profi táncpartnerével, Hegyes Bercivel, így is nyertek: egymás szerelmét. A közelmúltban ismét közösen vettek részt a TV2 egyik sikerműsorában, A Nagy Duettben, ahol hétről hétre sikerült elkápráztatniuk a közönséget: ezúttal a dobogó harmadik fokára sikerült feljutniuk, így igazán büszkék lehetnek magukra.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci A Nagy Duettben / Fotó: Szabolcs László

A fiatal énekesnő azonban továbbra sem tétlenkedik, mi több, a közösségi oldalán nemrég egy örömteli hírt osztott meg a rajongóival.

Holnap 18:00 ‘ADIOS’ premier

- jelentette be szerdán Instagramon Luca – tehát, ma este érkezik a legújabb dala, amelyet már sokan tűkön ülve várnak. A posztjában az énekesnő egy röpke részletet is megosztott a szerzeményből, amellyel máris elnyerte a követőtábora tetszését.

Ez is bomba, csakúgy, mint minden számod!

- írta a hozzászólásában az egyik rajongó.

Azt veszem észre, hogy ezt a kis ízelítőt is már századszorra hallgatom, nagyon szép a klip is. És nagyon gratulálok A Nagy Duettben elért teljesítményetekhez!

- árulta el egy másik kommentelő.

Mutatjuk is Mihályfi Luca legújabb dalának előzetesét!