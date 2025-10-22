Palvin Barbi és más magyar sztárok, akik külföldön is befutottak

Palvin Barbi története olyan, mint egy modern tündérmese. Egy budapesti tini, aki egy nyári délutánon sétált az utcán, amikor felfedezte egy modellügynök – innen pedig egyenes út vezetett a világ legnagyobb divatházaihoz. Barbi pár év alatt a Vogue és az Elle címlapjain tündökölt, majd 2019-ben elérte a modellkarrier csúcsát: ő lett az első magyar Victoria’s Secret Angel.

Palvin Barbi Dylan Sprouse feleségeként egy tündérmesében él (Fotó: TheStewartofNY / GettyImages)

Palvin Barbi – a modern tündérmese főszereplője

A bájos mosoly, a természetes kisugárzás és a profi hozzáállás a legnagyobb márkákat is meggyőzte. Dolgozott az Armani, Chanel és L’Oréal kampányaiban, és olyan sztárok társaságában jelent meg, mint Kendall Jenner vagy Gigi Hadid.

Barbi azóta a fenntartható divat egyik szószólója is lett, gyakran beszél a természetes szépség fontosságáról. Többször nyilatkozta, hogy szeretne fiatal magyar modelleknek segíteni elindulni a pályán. Közvetlensége és hazaszeretete miatt nemcsak nemzetközi sztár, hanem sokak számára példakép is.

A magyar rendező, aki Hollywoodot is meghódította

Antal Nimród neve a magyar filmiparban és Hollywoodban egyaránt ismert. A budapesti születésű rendező a 2003-as Kontroll című filmjével robbant be, amely a metró alvilágában játszódó különleges látványvilágával világsikert aratott. A film elnyerte a cannes-i filmfesztivál különdíját is, és Antalt egy csapásra a nemzetközi figyelem középpontjába helyezte.

Ezután Los Angelesbe költözött, ahol olyan hollywoodi produkciókat rendezett, mint a Ragadozók vagy a Metallica különleges akció-koncertfilmje, a Through the Never. Munkáiban gyakran ötvözi a feszes tempójú akciót az emberi drámával, ami egyedi stílusát jellemzi.

Legutóbb a A Viszkis és a Hungary in Hollywood című projektjeivel tért vissza Magyarországra, bizonyítva, hogy két világban is otthon van. Antal sok fiatal magyar filmes számára példakép, akik látják benne, hogy a tehetség valóban átívelhet kontinenseken.

Antal Nimród rendező híresebb, mint gondolnánk (Fotó: Bors archív)

Király Viktor – a Voice-ból New Yorkig

Zene nélkül nem teljes a lista: Király Viktor is megpróbálta bevenni Amerikát. A Megasztár győzteseként Magyarországon sztárrá vált, majd 2015-ben bekerült az amerikai The Voice tehetségkutatóba, ahol Adam Levine csapatába került.