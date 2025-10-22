Palvin Barbi és más magyar sztárok, akik külföldön is befutottak
Barbi neve mára egyet jelent a nemzetközi divatvilág sikertörténetével. A magyar modell nemcsak a Victoria’s Secret kifutóján aratott, hanem a hollywoodi vörös szőnyegeken is otthonosan mozog. Palvin Barbi nem az egyetlen, aki Magyarországról indulva meghódította a világot — nézzük, kik azok a magyar sztárok, akik külföldön is megpróbálták a szerencséjüket!
Palvin Barbi története olyan, mint egy modern tündérmese. Egy budapesti tini, aki egy nyári délutánon sétált az utcán, amikor felfedezte egy modellügynök – innen pedig egyenes út vezetett a világ legnagyobb divatházaihoz. Barbi pár év alatt a Vogue és az Elle címlapjain tündökölt, majd 2019-ben elérte a modellkarrier csúcsát: ő lett az első magyar Victoria’s Secret Angel.
Palvin Barbi – a modern tündérmese főszereplője
A bájos mosoly, a természetes kisugárzás és a profi hozzáállás a legnagyobb márkákat is meggyőzte. Dolgozott az Armani, Chanel és L’Oréal kampányaiban, és olyan sztárok társaságában jelent meg, mint Kendall Jenner vagy Gigi Hadid.
Barbi azóta a fenntartható divat egyik szószólója is lett, gyakran beszél a természetes szépség fontosságáról. Többször nyilatkozta, hogy szeretne fiatal magyar modelleknek segíteni elindulni a pályán. Közvetlensége és hazaszeretete miatt nemcsak nemzetközi sztár, hanem sokak számára példakép is.
A magyar rendező, aki Hollywoodot is meghódította
Antal Nimród neve a magyar filmiparban és Hollywoodban egyaránt ismert. A budapesti születésű rendező a 2003-as Kontroll című filmjével robbant be, amely a metró alvilágában játszódó különleges látványvilágával világsikert aratott. A film elnyerte a cannes-i filmfesztivál különdíját is, és Antalt egy csapásra a nemzetközi figyelem középpontjába helyezte.
Ezután Los Angelesbe költözött, ahol olyan hollywoodi produkciókat rendezett, mint a Ragadozók vagy a Metallica különleges akció-koncertfilmje, a Through the Never. Munkáiban gyakran ötvözi a feszes tempójú akciót az emberi drámával, ami egyedi stílusát jellemzi.
Legutóbb a A Viszkis és a Hungary in Hollywood című projektjeivel tért vissza Magyarországra, bizonyítva, hogy két világban is otthon van. Antal sok fiatal magyar filmes számára példakép, akik látják benne, hogy a tehetség valóban átívelhet kontinenseken.
Király Viktor – a Voice-ból New Yorkig
Zene nélkül nem teljes a lista: Király Viktor is megpróbálta bevenni Amerikát. A Megasztár győzteseként Magyarországon sztárrá vált, majd 2015-ben bekerült az amerikai The Voice tehetségkutatóba, ahol Adam Levine csapatába került.
Bár nem jutott a döntőbe, az amerikai közönség felfigyelt rá, és Viktor rengeteg szakmai kapcsolatot szerzett. Azóta is ingázik Magyarország és az USA között, új dalait gyakran angolul is kiadja. Nemzetközi karrierje nem robbant be teljesen, de az elszántsága és tehetsége vitathatatlan. Zenei stílusában ötvözi a pop, soul és R&B elemeit, és mindig törekszik arra, hogy személyes, őszinte hangzást teremtsen. Koncertjein igazi showman, aki közvetlenül kommunikál a közönségével.
A hollywoodi álom nyomában
A ’90-es évek végének egyik legnépszerűbb magyar színésznője, Dobó Kata is kipróbálta magát Hollywoodban. 2001-ben Robert De Niro oldalán tűnt fel a 15 perc hírnév című filmben, és bár a szerepe kicsi volt, óriási lehetőségnek számított.
Később is forgatott amerikai produkciókban, de végül úgy döntött, hazatér. Itthon viszont új karriert épített: rendezőként és producerként is bizonyított, filmjei rendre sikert aratnak. A hollywoodi álom ugyan nem teljesült maradéktalanul, de a tapasztalatok megerősítették. Az utóbbi években társadalmi témákat is feldolgozott filmjeiben, és aktívan részt vesz a magyar filmipar megújításában. Színésznőként továbbra is keresett, de rendezőként új oldalát is megmutatta. Munkássága példázza, hogy a siker nem csak a vörös szőnyegen, hanem az alkotás szabadságában is rejlik.
Gábor ZsaZsa – az első igazi magyar hollywoodi sztár
Ha van valaki, aki már évtizedekkel ezelőtt utat tört a magyar sztároknak Amerikában, az Gábor ZsaZsa. Az 1940-es években költözött Los Angelesbe, ahol rövid idő alatt a társasági élet egyik legismertebb alakja lett.
Filmjein túl (például Moulin Rouge, A gonosz érintése) legalább annyira híres volt botrányairól, házasságairól és sziporkázó személyiségéről. Ő testesítette meg azt a fajta „magyar glamourt”, ami azóta is legendás. ZsaZsa bizonyította: kis országból is el lehet jutni Hollywood csillagai közé.
Életstílusa, szellemes megjegyzései és kifinomult modora ikonná tették. Bár gyakran inkább a hírnév, mint a filmek miatt került reflektorfénybe, karizmája megkérdőjelezhetetlen volt. Ő volt az, aki megmutatta: a magyar elegancia a hollywoodi csillogásban is megállja a helyét.
Külföldön is van magyar csillag
Palvin Barbi sikere újra megmutatta, hogy a magyar tehetség határokon átívelő. Akár a kifutón, akár a filmvásznon vagy a mikrofon mögött, magyar sztárok generációi próbálták – és próbálják ma is – meghódítani a világot.
És bár nem mindenkinek jut Oscar-díj vagy Victoria’s Secret szárny, a közös bennük az álom: hogy a magyar tehetség igenis képes eljutni a legnagyobb színpadokra. Mindenki a maga területén bizonyította, hogy a kitartás, a szenvedély és az önazonosság a legfontosabb. A magyar sztárok történetei inspirációként szolgálnak mindenkinek, aki hisz abban, hogy a gyökerekből fakadó erő elvezethet a világ csúcsára.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre