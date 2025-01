„Egyelőre álomszerű az egész” – Rácz Jenő és felesége közös fotóval jelentette be az örömhírt, záporoznak a kommentek

Lehullt a lepel a Rácz Jenőék rejtélyes utazásáról, a séf a napokban osztott meg egy sejtelmes posztot, amint egy repülőgép első osztályán töltötték a több mint 12 órás utat, de a rajongók is csak tippelgettek hova indulhatott a család.

A kis család összekötötte a kellemest a hasznossal és meglátogatta az ausztrál rokonokat (Képünk illusztráció) Fotó: Egy Lépéssel Több Alapítvány

"Félig zombi üzemmódban lézengünk még, a 10 órás időeltolódás miatt" - így osztotta meg Instagram követőivel Rácz-Gyuricza Dóra, hogy megfáradva, de épségben megérkeztek a titkos úti célhoz, Ausztráliába. A páros már érkezésük után elfoglalta a napsütötte óceánpartot, de nem ez volt utazásuk fő célja.

Jenő felesége elárulta, hogy kevesen tudják, de a séfnek a fele családja a szigetországban él, így nem csak pihenni érkeztek, hanem a család távoli felét is meglátogatni. Dóra azt is megosztotta, hogy még szinte álomszerű az egész nekik, de már ezalatt a kevés idő alatt is találkozott pár olyan állattal, amiket életében nem látott még. A csodás képekhez pedig azóta is záporoznak a kommentek, rengetegen kívánnak jó kikapcsolódást a családnak.