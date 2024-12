Új szerelmével videózták le Tóth Gabit, nem véletlenül

Tóth Gabi és táncos kedvese, Papp Máté Bence a szentendrei karácsonyi vásárban andalogva mesélt az ünnepi készülődésről, a meghitt sétára pedig a Mokka stábja is elkísérte őket.

Tóth Gabi idén a Dancing with the Starsban is megállta a helyét Papp Máté Bencével Fotó: CSS

Tóth Gabi már karácsonyi lázban ég

Az énekesnő, aki idén a Sztárban Sztár All Starsban és a Dancing with the Starsban is bizonyított, már karácsonyi lázban ég, számára ez az időszak az elcsendesedés és a meghittség időszaka, kiváltképp amióta megszületett a kislánya, Hannaróza.

„Számomra ez az időszak főleg amióta a kislányom megszületett még inkább a meghittséget, a szentségességet jelenti. Egy olyan megnyugvás, amit akkor tudok megteremteni, ha valahol bent lelki béke van. Az az otthon melege, amit az ember tud anyaként adni így családban, az azt jelenti, hogy harmónia van. Ez egy visszaigazolás is az élettől, és akár egy hosszú év végén is egy nagyon szép beteljesedés és megpihenés”

– mesélte Tóth Gabi a Mokka stábjának, miközben a karácsonyi vásárban sétált.

„Mindig találok valamit valahol, és mindig találkozom a Jézuskával. Így mondom, mert lehet, hogy a gyerekem már veszi a lapot, és ha ezt is nézi, akkor nehogy lebukjunk. Bárhová megyek, egyfolytában azon gondolkodom, hogy mi lesz az, ami a gyerekemnek boldogságot ad, de idén először ő írta meg a Jézuskának, mert megkérdeztem, hogy mit szeretne. Minden héten valami újat mondott, úgyhogy megpróbálunk ebből egyet kiválasztani”

– ecsetelte Gabi, aki szentendrei lakosként gyakori vendég az ottani karácsonyi vásáron, és imádja az ünnepi fényeket.

„Emlékszem, gyerekként miután megjött a Jézuska, vacsoráztunk, aztán indultunk az éjféli misére. Amikor tinédzser lettem, akkor barátokkal mentünk az éjféli misére, és utána kinyitott nekünk a kocsma. Ezek nagyon szép emlékek, de valahogy az ima és a hála nekem a legnagyobb emlékem” – árulta el az énekesnő.