Ezt nézd! Gyönyörű menyasszony volt a TV2 sztárja

A Next Top Model Hungaryből ismert Czibolya Nikolett kezét nemrég megkérte a párja, akit szintén ismerhetnek a tévénézők. A TV2 sztárjának vőlegénye ugyanis a több realityből ismert Filipánics Bálint, akivel három éve vannak együtt.

A TV2 sztárja, Czibolya Niki a NTMH döntőjéig jutott (Fotó: TV2)

Menyasszonyi ruhában tündököl a TV2 sztárja

Czibolya Nikit egy pillanat alatt megszerették a nézők, végig nagyon szimpatikusan versenyzett a Next Top Model Hungary műsorban, sokan őt tartották legesélyesebbnek a végső győzelemre. S bár a TV2 tehetségkutatóját nem ő nyerte, de így is boldog volt. A gyönyörű modellnek a műsor óta még több munkája van, amit nagyon élvez. S ha ez nem lenne elég, a magánélete is szuperül alakul, szerelme, Filipánics Bálinttal három éve nagy szerelemben élnek, már az eljegyzésen is túl vannak, együtt építgetik tovább az életüket.

„Nagyon romantikus volt, mert a hőlégballonozás nekem már régóta rajta volt a bakancslistámon. A szülinapomra kaptam egy ilyen élményt, bár nem pont aznap, hanem egy kicsivel később mentünk el és akkor történt meg a lánykérés. A családunk is nagyon örült neki”

– mesélte a lánykérésről Czibolya Niki korábban, akinek az esküvőről is határozott tervei vannak.

Már tervezgetjük, de elég sok idő kell hozzá. Nem szeretnénk sokáig halasztani, de úgy gondolom, hogy azért ezt rendesen meg kell szervezni. De az biztos, hogy egy jó kis vidéki, falusi lagzi lesz.

Máris megvolt az esküvő?

A gyönyörű modell most olyan képeket osztott meg, ahol menyasszonyi ruhában pózol. Mint kiderült, csak egy munkáról volt szó, de a követői így is odáig vannak.

„Gyakorlok a nagy napra”

– írta a szuper fotókhoz a boldog menyasszony.