Hatalmas bulival ünnepelte eljegyzését a Next Top Model Hungary sztárja

Úgy érzem, hogy itthon többen megismertek a szakmában is. Szóval pozitív irányban változott csak az életem. Nagyon sok munkám van azóta. A nyár is ezzel telt, a munkával. Én nagyon élvezem. Lett több felkérésem fotózásban is, de inkább a tartalomgyártásban, amit én már előtte is csináltam. Jelenleg az influenszer- és a modellkarrieremre is ugyanúgy fókuszálok, és mellette a családi cégben is tevékenykedek. Tehát így három dolog is van egyszerre. Nem is tudnék választani közülük. Mindig úgy voltam, hogy minden lehetőséget szeretnék meglovagolni, ami jön az életben. Szeretném, ha közismertebb lenne a családi cégünk, mert szerintem nagyon jó értéket képviselünk, a párommal is abban látjuk a jövőt