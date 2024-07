Hoppá! Hatalmas állattal él együtt a Next Top Model Hungary döntőse – Fotó

Czibolya Niki a Next Top Model Hungary döntőjében végül ezüstérmes lett, de sokak számára ő az igazi nyertes. A TV2 gyönyörű sztárja egyébként még emellett is szerencsésnek tartja magát: boldog párkapcsolatban él Filiponics Bálinttal, akivel egy tanyán, Nikiék családi vállalkozásában dolgoznak. Úgy is mondhatjuk malaca van…

Next Top Model Hungary szépsége és anyukája nevelték fel a kitaszított malackát (Fotó: Instagram)

Vietnámi csüngőhasú malaccal él a Next Top Model Hungary sztárja

Sokan felkapták a fejüket, amikor a modell Instagram-oldalán megmutatta házi kedvencét. A TV2 sztárja ugyanis nem éppen a megszokott kutya, macska, de még csak nem is hüllők közül választott.

„Anyukámmal fanatikusan szeretjük az állatokat, nagyon régóta álmom volt egy malac, és az élet válaszolt” – írta lapozós posztjához Czibolya Niki.

„2021. július 15-én vietnámi csüngőhasú malacok születtek a tanyán és pár nappal később egy csöpp kismalacot meg kellett menteni, mert az anyakoca nem foglalkozott vele, így anyukám fogott egy szákot és »kihalászta« a többi malac közül a disznóólból, mivel a koca nem volt szelíd és amúgy is nagyon védelmezik a kicsinyeiket ilyenkor. Nem tudtunk megmarad-e annyira pici és sovány volt, járni is alig bírt. De Anyukám nem hagyta annyiban és elhatározta, hogy cumisüvegből kecsketejjel fogja etetni amíg erős nem lesz.”

Szobamalac lett

A cuki csöppség az egész családot levette a lábáról. A TV2 sztárja által megosztott fotók, videók tanúsága szerint ők tényleg családtagként nevelték a kismalacot.