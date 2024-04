„Túl korai még? SOHA!” – A hollywoodi színésznő már áprilisban karácsonyi lázban ég

Nem csoda, hogy a kelleténél is izgatottabb a hollywoodi színésznő-producer, Reese Witherspoon. A Doktor Szöszi-filmek, illetve a The Mornings Show című sorozat sztárja ugyanis odáig van a könyvekért, könyvklubot is vezet, sőt ő maga is ír. Legújabb büszkesége egy karácsonyi mesekönyv, ami érthető módon majd csak november közepén jelenik meg, de mivel most fejezte be és frissen készült el a borítója, képtelen volt magában tartani a nagy hírt! Mi több, az sem zavarta, hogy jelenleg tavasz van: videóbejelentkezés formájában tudatta rajongóival munkája új gyümölcsét, melyhez digitális havat is varázsolt a videójára.

Karácsonyi mesekönyvet írt Reese Witherspoon (Fotó: AFP)

„Elfoglalt Betty (Busy Betty) VISSZATÉR… karácsonykor! (Túl korai még? SOHA!) Annyira izgatott vagyok, hogy megoszthatom veletek a harmadik gyerekkönyvemet, a Elfoglalt Betty és a tökéletes karácsonyi ajándékot. (…)”

– írja Instagram-oldalán Reese Witherspoon, aki a felnőtteknek szánt Whiskey in a Teacup (Whiskey a teáscsészében) mellett gyerekeknek is írt, s most a Busy Betty (Elfoglalt Betty), illetve a Busy Betty & the Circus Surprise (Elfoglalt Betty és a cirkuszi meglepetés) után visszatért a mesehősnőjéhez. (Reese Witherspoon színésznő kötetei egyelőre nem jelentek meg Magyarországon, illetve nem készült belőlük hivatalos magyar fordítás.)