Elő a popcornnal és a forró csokival: íme a Metropol olvasóinak kedvenc karácsonyi filmjei

A karácsonyi vacsora és az éjféli mise között általában pont van 1-2 óra, amíg a család együtt ünnepelhet. Ilyenkor a gyerkőcök játszanak az új, ajándékba kapott játékaikkal, a család apraja-nagyja pedig eldöntheti, hogy társasjátékozni ül le, vagy behúzódik a tévé elé egy jó karácsonyi film elé, teli hassal. Arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek a Metropol olvasóinak kedvenc karácsonyi filmjei. Íme olvasóink listája.

Kevin és a betörők kalandjai még mindig sokak karácsonyi kedvence Fotó: AFP

Kevin nélkül idén sincs karácsony

Bár sokan tiltakoznak az ellen, hogy évről évre leadják a Reszkessetek betörők című filmet a csatornák, a Metropol olvasói úgy tűnik nem ezt a csapatot erősítik. Sőt, ezt a filmet jelölték meg a legtöbben karácsonyi kedvencként olvasóink közül. Bármennyire is tudjuk a végét, mégis minden évben szeretjük végig izgulni Kevinnel, hogy sikerül-e átvernie a béna betörőket, és egy kicsit talán mindig reménykedünk benne, hogy ez alkalommal mégsem hagyja otthon Kevint a családja. Bármi is az oka, a Reszkessetek betörők igazi karácsonyi klasszikus lett.

A Ben-Hur szinte minden évben műsorra kerül a tévében Fotó: AFP

Ben-Hur: A film, ami azért karácsonyi, mert karácsonykor adják

A Ben-Hur egy 1959-ben bemutatott filmeposz, Lew Wallace regényének harmadik, s egyben legsikeresebb filmváltozata: 12 kategóriában jelölték Oscar-díjra, ebből 11-et meg is nyert. Ezzel 38 esztendeig tartó rekordot állított fel, melyet felülmúlni azóta se sikerült, csak megismételni. Ez a film is azért kötődik a magyaroknál a karácsonyhoz, mert általában ekkor tűzik műsorra a tévécsatornák. Ugyanilyen a Sissi és az Abigél is, amelyek témájukban és hangulatukban sem kifejezetten karácsonyi filmek, de aki az ünnepek alatt tévét kapcsol, biztosan belebotlik valamelyikbe minden évben. Talán ezért is sikerült a Ben-Hur című sikerfilmnek a karácsonyi dobogó második helyére férkőznie olvasóink szavazatai által.

Romantika, romantika és még több romantika Fotó: AFP

A reménytelen romantikusok kedvence: Aludj csak, én álmodom

A harmadik helyre olvasóink az Aludj csak, én álmodom című amerikai romantikus filmet szavazták meg. A filmet a legtöbben Sandra Bullock-hoz kötik, aki egy reménytelenül romantikus pénztárost játszik, Lucy-t. Élete unalmas, mindennapjait csak az a férfi dobja fel, akit nap, mint nap lát, ám az észre sem veszi őt. A férfi egyik nap a vágányok közé esik, Lucy kihúzza és ezzel megmenti az életét. A csavar azonban akkor jön, amikor Lucy-t a kórházban véletlenül úgy mutatja be a nővérke a családnak, mint a férfi menyasszonyát. Míg a férfi kómában fekszik, Lucy-t teljesen befogadja a család, és közel kerülnek egymáshoz a férfi bátyjával, Jackkel.

Na de mi lesz, ha a férfi felébred? A film karácsony idején játszódik, így talán nem meglepő, hogy a romantikára vágyók ezt a filmet is előveszik karácsonykor. A szavazatok alapján így tesznek olvasóink is, a film pedig ezzel fel is került a listánk 3. helyére.