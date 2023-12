Emlékszel még a karácsonyi film tüneményes gyereksztárjára? Brutális punk lett belőle

A 2006-os Holiday című film sokak kedvenc karácsonyi filmje, ami nem is meglepő, veretes főszereplőgárdája, és magával ragadó története egyaránt a nézők szívébe zárta magát. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a film gyerekszínésze, Miffy Englefield is egy kedvelhető karaktert hozott a vásznon. A színésznő bevallása szerint azonban most, 17 évvel a film sikere után, elkerülik őt a felkérések és a forgatások. Azóta ráadásul punkénekesnő lett, és ő maga is életet adott egy gyermeknek.

The Holiday child star totally unrecognisable as a punk princess 17 years later https://t.co/tuuGW0lTNx — KomaBence (@KomaBence) December 21, 2023

Miffy a filmben Jude Law imádnivaló kislányát alakította, mosolya pedig elolvasztotta a rajongók szívét. A most már 24 éves anyuka azonban napjainkra eléggé extrém külsőt választott magának, és véleménye szerint talán ezért nem keresik őt a filmesek.

Extrém külsőt választott magának a korábbi gyerekszínész /Fotó: TikTok

Tik-tok-csatornáján így beszélt a szakmáról és a film folytatásáról Miffy:

Szívesen elolvasnám egy új rész forgatókönyvét. Szívesen részt vennék egy új meghallgatáson, nem tudom, hogy jó lennék-e még

– kezdte beszámolóját Miffy, majd hozzátette:

Nem hiszem, hogy sok castingrendező keresne az én külsőmmel rendelkező embereket. Elég sok tetoválásom van, és borotvált fejem. Szóval, ha valaha egy castingrendező szeretne alkalmazni egy így kinéző embert, akkor dobjon rám egy üzenetet

– mondta mosolyogva videójában a punk nő, aki jelenleg főállású anyaként neveli kislányát. Néha fellépéseket is vállal Miffy, egyik előadását itt tudjátok megtekinteni: