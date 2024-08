Micsoda hasonlóság! Reese Witherspoon megmutatta az édesanyját és a lányát

Producerként és színésznőként is az élvonalhoz tartozik Reese Witherspoon, akit sokan csak a Doktor Szöszi-filmekből ismernek, holott elképesztően erős filmográfiával büszkélkedhet, számos sikersorozatnak pedig nem csak szereplője, de producere is. Ilyen a Morning Show, amit Jennifer Annistonnal közösen visz, vagy a Hatalmas kis hazugságok Nicole Kidmannel! Hollywood egyre inkább meghatározó egyénisége azonban nemcsak a munkájának él, igyekszik időt szakítani a szeretteire is. Nemrég a lányával tett ki közös videót, vasárnap pedig az édesanyját köszöntötte a születésnapja alkalmából.

Hasonlít az édesanyjára Reese Witherpsoon, a színésznő lánya, Ava pedig vonásai alapján a húga lehetne a Doktor Szöszi-filmek sztárjának! (Fotó: AFP)

„Boldog születésnapot a világ legcsodálatosabb anyukájának! Annyi napsütést hozol az életembe! Köszönöm, hogy mindig hiszel bennem és szurkolsz nekem! Szeretlek téged!”

– írta Wiherspoon az Instagram-oldalán, ahol egy közös képet is megosztott az anyukájával.

Figyelemreméltó a hasonlóság anya és lánya között! Ám még inkább érvényes a „mint két tojás” hasonlat Reese Witherpsoon és lánya, Ava Elizabeth Phillippe esetében! Mutatjuk: