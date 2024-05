Jennifer Aniston lebuktatta Rachel „hibátlan” frizuráit

Nők millió nézték a Jóbarátokat, mely egyszerre volt fiatal, lendületes, humoros, romantikus és nem utolsósorban divatos. A sorozatbeli Rachel frizuráiért valósággal megvesztek a szebbik nem képviselői, jelezve a fodrászuknak, hogy bizony ők is olyan „hajdizájnt” akarnak, mint amilyen a kedvencük fején látható. S nem lennénk meglepődve, hogy sokan, miközben ezeket a sorokat olvassák, maguk előtt látják a Jennifer Aniston által viselt frizurákat!

Jennifer Aniston Jóbarátok-beli karakterének frizurái divatot teremtettek (Fotó: Northfoto / Christopher Polk)

Nos, a világsikernek számító sorozat mind a mai napig menő, rengetegen ragadnak a képernyő előtt, ha a távirányítóval szörfözgetve a csatornák között valahol felbukkan a hat New York-i fiatal kalandjait bemutató sorozat Ahogy különböző Jóbarátok-könyvek, -dísztárgyak is gazdára lelnek, pedig nem egy mai sorozatról van szó. Nagyon nem! A 10 évados széria utolsó részének hivatalos adása óta is eltelt már 20 év! Erre a furcsa jubileumra emlékezett egy hasonlóan furcsa-vicces összeállítással Instagram-oldalán Jennifer Aniston: főszerepben egykori karakterének frizuráival.

„A millió trendet kiváltó hajcsatok. Szóljon egy nagy sikítás Rachel Greennek és az ikonikus hajkellékeinek!”

– írta a színésznő. És bizony, ha ez így sokaknak nem is tűnt fel akkor, most ömlesztve látható, hogy tényleg rengetegszer volt csak úgy összefogva Rachel haja…