Házasság első látásra: Zoli “kalapácsa” túl kicsi?

A Házasság első látásra második évada is rendkívül izgalmas, több párnál már az esküvőn problémák adódtak. Orsi például azonnal sérelmezte, hogy újdonsült férje túl gyorsan közeledik felé, ami nem csak az esküvőn, hanem a nászút első óráiban is gondot okozott.

Házasság első látásra 2024: Zoli túl gyorsan közelít felesége felé (Fotó: Szabolcs László)

A túlfűtött tűzoltó nem bír magával

A nászút első éjszakáján még úgy tűnt, hogy Orsi nyitni kezd Zoli felé, hiszen összebújva aludtak, a romantikus gesztust azonban Zoli már úgy értelmezte, hogy tovább is léphetnek. Felhívást tett a keringőre Orsinak, aki azonban alaposan dühbe gurult, amikor férje közölte vele, hogy menjen el sétálni, ő bizony könnyíteni szeretne magán. A házaspár tehát egyelőre nem áll a helyzet magaslatán, amellyel kapcsolatban Orsi a pénteki epizódban el is mondja majd, hogy bizony nem akarta azzal kezdeni az ismerkedésüket, hogy elhálják a nászéjszakát, mert a személyisége és a lelke is érdekelné őt Zolival kapcsolatban.

Igen, lehet, hogy egy kicsit aktívabb vagyok

– vallja be Zoli.

A szakértőkkel történő beszélgetés során azonban fejéhez kapja azt az észrevételt, hogy Zoli mintha átváltozna egy 14 éves kamasszá, aki mindenféle kezdeményezésekkel igyekszik közelebb kerülni feleségéhez, ezzel azonban még messzebbre taszítja magától a lányt.

„Van olyan helyzet a tűzoltóknál, hogy finoman, óvatosan kell megközelíteni egy területet és nem azonnal betörni az ajtót?” – hangzik el a költői kérdés szakértői oldalról, de Zoli rákontráz: „Sajnos nem, összevissza törünk mindent” – próbálkozik a sorozat ügyeletes szépfiúja.

Nagyon vastag a páncélajtó és neked kicsi hozzá a kalapácsod.

– teszik hozzá a pszichológusok, mondván, adjon némi türelmet Orsinak. Orsi egyébként láthatóan jót derül ezen a beszóláson, de hogy ezek után miképp folytatódik majd a kettejük története, az kiderül a péntek esti adásból!