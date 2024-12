Házasság első látásra Orsi talán a műsor legmegosztóbb személye, ugyanis a lány viselkedését rengetegen bírálják, azonban a múltban ért traumái miatt sokan meg is értik. Nos, férje is az utóbbi táborba szeretne tartozni, azonban Széplaki Zoli bárhogy igyekszik, nem találja az utat a feleségéhez. Hiába próbál a műkörmös kedvébe járni, a lány mindig elutasítja, vagy ha éppen olyan kedve van, akkor egy kicsit közel engedi magához, majd újra ellöki. Most a történetük ott tart, hogy túl vannak egy hatalmas veszekedésen, ami a jelek szerint tettlegességig fajult… Orsi szájából ugyanis elhangzott egy olyan, hogy ő 17 éves kora óta nem ütött meg embert…

Házasság első látásra Orsi kőkeményen beszólt a férjének (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Orsi: Ilyen ez, ha kudarc éri a férfiasságod!

Nos, úgy néz ki, hogy kemény traumát okozott ez a lánynak, hiszen még karácsonykor egy ártatlan vicc miatt is úgy felhúzta magát, hogy ilyet ritkán látni. A tűzoltó ugyanis kirakott egy videót a közösségi oldalára, ahol azt imitálta egy játék kutyával, hogy az állat odapiszkít a szőnyegre, a piszok pedig nem más, mint egy csoki… Ez ugye a való életben is megtörtént Orsi kutyájával, annyi különbséggel, hogy ott a történetben nem szerepelt csokoládé. Na, ezen annyira megbántódott a közel 30 éves nő, hogy egy kőkemény üzenetet fogalmazott meg a férjének. Vagyis csak feltehetően a férjének, ugyanis nevet nem írt, de a szövegből sokak szerint egyértelmű, hogy kinek is szól.

Nem igazán van időm videókat gyártani olyan személyekről karácsonykor, akiktől hányok. De hát ez is egy ilyen berögződött trauma kincsem. Ilyen ez, ha kudarc éri a férfiasságod!

– fogalmazott posztjában a lány, aki remélhetőleg már megbékélt a szeretet ünnepén, és ez csak egy pillanatnyi kirohanás volt... Mindenesetre mutatjuk a videót, ami kiverte a biztosítékot Orsinál.