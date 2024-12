Nem kertelt a Házasság első látásra Orsija: „Ezért tűnök egy bunkó p***ának”

A Házasság első látásra második évadában Zoliért már-már mentőcsapatot szerveznek a női nézők, ugyanis nem bírják tovább tolerálni azt, ahogy felesége, Orsi viselkedik vele. A házaspár problémája már az esküvő óta fennáll, ugyanis a feleség már akkor piszkálta Zolit azzal, hogy a férfi nem hallgat rá, és nem tartja be a határait. Holott tűzoltónk csupán fel akarta emelni a lányt egy fotó erejéig. A gondok azonban nem szüntek meg a lagzi után sem, Orsi ugyanis kijelentette, hogy egy kicsit sem vonzódik férjéhez, és még egy lépcsőkorlát felé is több érzelmet táplál, mint Zoli felé. Bár a tűzoltó egy ideig küzdött felesége figyelméért, végül feladta a harcot, s belátta, hogy Orsi nem a hozzávaló társ, ugyanis, ahogy ő fogalmazott: lelkileg tönkreteszi őt. Nos, most a műkörmös lányhoz is eljutottak a nézők szavai, és az Instagram-oldalán elárulta, miért tűnik úgy sokaknak a viselkedése, mintha egy „bunkó p***a” lenne.

A Házasság első látásra Orsija bevallotta, miért viselkedik csúnyán Zolival (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Orsi: Ezért tűnök ennyire bunkó p***ának

A 29 éves lány több traumájáról is vallott a műsorban, például arról is, hogy édesapja miatt nincs férfiképe, és ezért mennek tönkre a kapcsolatai. Most azonban kiemelte, hogy ez nem jelenti azt, hogy a gyermekkora szörnyű lett volna, csupán arról van szó, hogy túl érzékeny, és az idő előrehaladtával falat épített maga köré. Azaz amikor Orsi keményebben odaszól, valójában csak magát védi... De kiemelte, nem csak az „amazon” énje létezik, tud ő „kisgalamb” is lenni.

Azért azt gyorsan tisztáznám: nem volt rossz gyerekkorom. Csak ki így, ki úgy dolgozza fel a szülei válását. Én picit szenzitívebb vagyok dolgokra. Mindig érzékenyebb volt a lelkem a többieknél. Valószínű ezért is tűnök ennyire bunkó p***ának, mert én folyton a kis gyenge lelkemet védem. Kétféle énem létezik: az amazon és a kisgalamb

– kezdte Orsi az Instagram-oldalán, majd kijelentette azt is, hogy nem érdekli, hogy a nézők mit gondolnak róla.

„Tudom, hogy nagyon megosztó személyiség vagyok, és ezt nem bírják az emberek sokszor. De ez csak őket zavarja, engem nem. Én a mai erős nő gondolatmenetét vallom! Egyedül a világot is megváltom, ha akarom. De szívesen meg is osztom ezt a feladatot, ha harmonikus kapcsolatra lelek” – fogalmazott Orsi.