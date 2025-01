Érdekes, tényként közölt pletyka röppent fel a héten a Házasság első látásra második évadának lánglovagjáról, Széplaki Zoliról!

Házasság első látásra Zoli egy pszichológussal jár? Kiderült az igazság / Fotó: TV2

A Házasság első látásra magát határozottan szingliként definiáló sztárja az egyik hetilap címlapján szerepelt azzal a szöveggel, hogy valójában hosszú ideje szerelmes: választottja pedig nem más, mint egy pszichológus hölgy, akit talán a műsor kapcsán ismert meg.

A Metropol munkatársa azonnal tárcsázta a sármos tűzoltót, aki elmondta: őszintén megdöbbent a magánéletét firtató szóbeszéden.

"Hát, mondanom sem kell, igencsak meglepődtem ezen a feltételezésen. Nem, továbbra sincs barátnőm, bár az igaz, hogy rengeteg lány érdeklődik irántam, csak úgy kapkodom a fejem. Kérdezték, hogy mi a helyzet a Tinderrel? Nos, hát az nem az én terepem, nem is regisztráltam, az Instagramon így is rengeteg intim fotót kapok lányoktól"

– mesélte nevetve Házasság első látásra Zoli, aki nemrég a Borsnak mesélt tündéri kislányáról, Sziráról.

Házasság első látásra Zoli öt éve ment szét gyermeke anyjával

Széplaki Zoltán a napokban először mutatta meg gyermekét az Instagramon. Zoli arra tudatosan figyelt, hogy a kislány arca ne látszódjon, a Bors érdeklődésére viszont boldogan mesélt az apaságról, és arról is, milyen a viszonya most a kislány édesanyjával, akivel már közel 5 éve nem alkot egy párt.

Házasság első látásra: Zoli bármikor láthatja a kislányát Fotó: Instagram

"Szira kétéves volt, amikor az anyukájával elváltunk. Így láttuk jónak, és be is bizonyosodott, hogy ez egy jó döntés volt. A válás ellenére jó a kapcsolatunk, körülbelül fél éve volt utoljára, hogy valamiben nem értettünk egyet. Nincs szabályozva, hogy mikor láthatom Szirát, ha eszembe jut, bármikor elvihetem, és ez a helyzet a nagyszülőkkel is. Az én szüleim és a volt párom szülei is sok időt töltenek vele, amit nagyon fontosnak tartok. Így van esélye arra, hogy később egy biztonságosan kötődő felnőtt legyen, ami manapság nagyon ritka. Szira édesanyjának egyébként nemrég született egy kisbabája, akit gyakran látok a videóhívás során. Szoktam neki gügyögni, beszélgetni vele, ami elsőre furcsa lehet, mert hát miért is beszélgetek én egy idegen kisbabával? Az életemet azonban így érzem teljesnek, és nem is igazán szeretnék több gyermeket"

– jelentette ki pár napja a Borsnak Házasság első látásra Zoli lánya ügyében.