Kezdhetsz aggódni? 4 ok, amiért a kutyus füvet eszik

Egy TikTok-videóban magyarázza el az állatorvos, @drnicolerous.vet névre keresztelt fiókjában, hogy mi történik, amikor a kutya füvet eszik.

Ez történik, amikor a kutya füvet eszik Fotó: Illusztráció/Pexels

Mi történik amikor a kutya füvet eszik?

Nicole Rous elmondta:

„Gondolkoztál már azon, hogy a kutyák miért rágcsálnak füvet? Akkor nem vagy egyedül. Most beavatlak, hogy mi áll emögött a gyakori viselkedés mögött”.

Az első ok az állatorvos szerint a puszta kíváncsiság vagy unalom. „A kutyák természetüknél fogva kíváncsi lények, és néha úgy fedezik fel a környezetüket, hogy kicsit megrágcsálják azt, ami körülveszi őket” – mondta, majd a kutyák őseire tért rá. „Ez a viselkedés talán az őseikre mutat vissza, akik növényi eredetű táplálékot is fogyasztottak az étrendjükben, mint potenciális extra rostot”.

Aggódjunk, ha a kutya füvet eszik?

Habár két esetben aggodalomra adhat okot, ha a kutya füvet eszik: gyomorbántalmak, vagy tápanyaghiány.

Egy esetben aggódik sok gazdi, amikor a kutya azért eszik füvet, hogy a gyomorbántalmait enyhítse, vagy elő akarja segíteni ezzel a hányást

– mondta Nicole.

„Ha a kutyád gyakran eszik füvet, és nem tűnik boldognak, akkor mindenképpen fel kell keresnetek egy állatorvost.”

Nicole azt is kiemelte, hogy a füvön kívül a kutya földet eszik, hogy pótolja a nyomelemeket, amelyek hiányoznak az étrendjéből – írja a Mirror.

„Ha az ember legjobb barátja néha rágcsál füvet, de egyébként egészséges, akkor alapvetően nem kell aggódni. Azonban, ha gyakorivá válik ez a szokása, akkor bölcs döntés beszélni erről az állatorvossal” – javasolta összegezve Nicole Rous állatorvos.