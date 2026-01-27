Kezdhetsz aggódni? 4 ok, amiért a kutyus füvet eszik
Nicole Rous állatorvos magyarázta el mikor kell aggódnunk. A gazdik ugyanis megosztották aggodalmaikat azzal kapcsolatban, ha a kutya füvet eszik.
Egy TikTok-videóban magyarázza el az állatorvos, @drnicolerous.vet névre keresztelt fiókjában, hogy mi történik, amikor a kutya füvet eszik.
Mi történik amikor a kutya füvet eszik?
Nicole Rous elmondta:
„Gondolkoztál már azon, hogy a kutyák miért rágcsálnak füvet? Akkor nem vagy egyedül. Most beavatlak, hogy mi áll emögött a gyakori viselkedés mögött”.
Az első ok az állatorvos szerint a puszta kíváncsiság vagy unalom. „A kutyák természetüknél fogva kíváncsi lények, és néha úgy fedezik fel a környezetüket, hogy kicsit megrágcsálják azt, ami körülveszi őket” – mondta, majd a kutyák őseire tért rá. „Ez a viselkedés talán az őseikre mutat vissza, akik növényi eredetű táplálékot is fogyasztottak az étrendjükben, mint potenciális extra rostot”.
Aggódjunk, ha a kutya füvet eszik?
Habár két esetben aggodalomra adhat okot, ha a kutya füvet eszik: gyomorbántalmak, vagy tápanyaghiány.
Egy esetben aggódik sok gazdi, amikor a kutya azért eszik füvet, hogy a gyomorbántalmait enyhítse, vagy elő akarja segíteni ezzel a hányást
– mondta Nicole.
„Ha a kutyád gyakran eszik füvet, és nem tűnik boldognak, akkor mindenképpen fel kell keresnetek egy állatorvost.”
Nicole azt is kiemelte, hogy a füvön kívül a kutya földet eszik, hogy pótolja a nyomelemeket, amelyek hiányoznak az étrendjéből – írja a Mirror.
„Ha az ember legjobb barátja néha rágcsál füvet, de egyébként egészséges, akkor alapvetően nem kell aggódni. Azonban, ha gyakorivá válik ez a szokása, akkor bölcs döntés beszélni erről az állatorvossal” – javasolta összegezve Nicole Rous állatorvos.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre