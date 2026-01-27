RETRO RÁDIÓ

Kezdhetsz aggódni? 4 ok, amiért a kutyus füvet eszik

Nicole Rous állatorvos magyarázta el mikor kell aggódnunk. A gazdik ugyanis megosztották aggodalmaikat azzal kapcsolatban, ha a kutya füvet eszik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 15:30
Módosítva: 2026.01.27. 15:47
kutya állatorvos

Egy TikTok-videóban magyarázza el az állatorvos, @drnicolerous.vet névre keresztelt fiókjában, hogy mi történik, amikor a kutya füvet eszik. 

Ez történik, amikor a kutya füvet eszik. Fotó: Illusztráció/pexels
Ez történik, amikor a kutya füvet eszik Fotó: Illusztráció/Pexels

Mi történik amikor a kutya füvet eszik?

Nicole Rous elmondta:

„Gondolkoztál már azon, hogy a kutyák miért rágcsálnak füvet? Akkor nem vagy egyedül. Most beavatlak, hogy mi áll emögött a gyakori viselkedés mögött”.

Az első ok az állatorvos szerint a puszta kíváncsiság vagy unalom. „A kutyák természetüknél fogva kíváncsi lények, és néha úgy fedezik fel a környezetüket, hogy kicsit megrágcsálják azt, ami körülveszi őket” – mondta, majd a kutyák őseire tért rá. „Ez a viselkedés talán az őseikre mutat vissza, akik növényi eredetű táplálékot is fogyasztottak az étrendjükben, mint potenciális extra rostot”.

Aggódjunk, ha a kutya füvet eszik?

Habár két esetben aggodalomra adhat okot, ha a kutya füvet eszik: gyomorbántalmak, vagy tápanyaghiány. 

Egy esetben aggódik sok gazdi, amikor a kutya azért eszik füvet, hogy a gyomorbántalmait enyhítse, vagy elő akarja segíteni ezzel a hányást

 – mondta Nicole.

„Ha a kutyád gyakran eszik füvet, és nem tűnik boldognak, akkor mindenképpen fel kell keresnetek egy állatorvost.”

Nicole azt is kiemelte, hogy a füvön kívül a kutya földet eszik, hogy pótolja a nyomelemeket, amelyek hiányoznak az étrendjéből – írja a Mirror.

„Ha az ember legjobb barátja néha rágcsál füvet, de egyébként egészséges, akkor alapvetően nem kell aggódni. Azonban, ha gyakorivá válik ez a szokása, akkor bölcs döntés beszélni erről az állatorvossal” – javasolta összegezve Nicole Rous állatorvos.

 

@drnicolerous.vet The munching sounds 🥹🥹 #vetlife #vetadvice #vetsoftiktok #VetTipsWithDrNicole #HealthyPets #vetnurselife #VetTipsWithDrNicole #vomiting ♬ original sound - Dr Nicole Rous
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu