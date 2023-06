Napi cuki: terápiás kutya fogad egy XI. kerületi fogorvosi rendelőben

Rengetegen félnek a fogorvostól, ezért sokan nem szívesen mennek el a rendelésre, csak ha már nagy a baj. Egy XI. kerületi fogászatnál azonban egy terápiás kutya nyugtatja a betegeket és nyújt támogatást extra cuki jelenlétével. Maya, az 5 éves spániel és uszkár keverék nagyon illedelmes és okos kutyus.

Maya gazdájával, Noémivel Fotó: Olvasói

Maya imád a rendelőben lenni

Maya könnyen megszokta a rendelői környezetet és a hangokat is, a pácienseket pedig soha nem támadja le, mindig illemtudóan várja, hogy szükség legyen rá.

5 éve van meg a kutyus, ajándékba kaptam a férjemtől meg a lányomtól, mert a mentett idős kutyánk elpusztult

– kezdte a Metropolnak Wohnerné Novák Noémi, Maya gazdája és felvezetője, dentálhigiénikus.

„Mint minden kutyámmal, vele is elkezdtem járni iskolába és itt is, valamint az állatorvosnál is mondták, hogy ez a spániel és uszkár keverék nagyon jó idegrendszerű, hipoallergén, ezért jó lehet terápiás kutyának. 2 éves kiképzés és az engedélyek beszerzése után, május közepétől van itt a kutyus, és nagyon élvezi."

Maya bátorságoklevelet ad át a rendelőben Fotó: Olvasói

„Mindig megkérdezzük a pácienst a rendelőben, hogy szeretne e találkozni a kutyussal”

„Akikkel eddig találkozott, nagy örömmel fogadták Mayát, aki az irodában vár. Mindig megkérdezzük a pácienst a rendelőben, hogy szeretne-e találkozni a kutyussal. Eddig mindösszesen egy úr volt, aki azt mondta, hogy nem olyan nagy kutyabarát és köszöni szépen, de nem élne a lehetőséggel. Mi ezt természetesen tiszteletben tartjuk, és ekkor Maya az irodában marad” – mesélte Maya gazdája.

Volt olyan kisgyerek, aki nagyon félt. Kint simogatta és játszott Mayával, majd bement és kapott egy szurit, ami miatt nagyon sírt. A kutyus nem csinált mást, csak leült vele szemben és nézte, így nyugtatta meg a gyereket.

– fogalmazott Noémi.