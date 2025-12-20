Így még nem láthattad: szexi Mikuláslányként mutatta meg magát Szőke Zsuzsi

Szőke Zsuzsi új posztja nem a hideget, hanem a forró hangulatot hozta meg. A Mikuláslány kosztümbe öltözött táncos tudja, hogyan érje el a figyelmet és ugyan lehet, hogy picit megkésett, érdemes volt várni rá.

Szőke Zsuzsi új posztjában Mikuláslányként tündököl Fotó: instagram.com/zsuzsiszoke

Szőke Zsuzsi szexi Mikuláslány jelmezbe bújt

Lehet picit elkéstem ezzel a kosztümmel

– írta posztjához Zsuzsi, a Dancing with The Stars táncosnője.

Azonban ez bizonyára nem érdekelte a követőket, hiszen csaknem kétezren lájkolták a népszerű posztot. A Hungexpon megrendezett eseményen, a karácsonyi táncról Stana Alexandra is kitett egy sztorit, amelyben láthatunk az előadásból egy szintén szexi részletet.

Zsuzsi tükrös szelfijén egy miniruhát visel, aminek derekát szexi fűző díszít:

Zsuzsinak nem ez az első szexi posztja. A táncos szívesen mutatja meg magát a közösségi médiában.