Így még nem láthattad: szexi Mikuláslányként mutatta meg magát Szőke Zsuzsi
A Dancing With The Stars táncosa felforrósította a hideg, téli napokat. Szőke Zsuzsi új posztjában Mikuláslányként pózol.
Szőke Zsuzsi új posztja nem a hideget, hanem a forró hangulatot hozta meg. A Mikuláslány kosztümbe öltözött táncos tudja, hogyan érje el a figyelmet és ugyan lehet, hogy picit megkésett, érdemes volt várni rá.
Szőke Zsuzsi szexi Mikuláslány jelmezbe bújt
Lehet picit elkéstem ezzel a kosztümmel
– írta posztjához Zsuzsi, a Dancing with The Stars táncosnője.
Azonban ez bizonyára nem érdekelte a követőket, hiszen csaknem kétezren lájkolták a népszerű posztot. A Hungexpon megrendezett eseményen, a karácsonyi táncról Stana Alexandra is kitett egy sztorit, amelyben láthatunk az előadásból egy szintén szexi részletet.
Zsuzsi tükrös szelfijén egy miniruhát visel, aminek derekát szexi fűző díszít:
Zsuzsinak nem ez az első szexi posztja. A táncos szívesen mutatja meg magát a közösségi médiában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre