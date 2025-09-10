„Ilyen hosszú láb márpedig nincs” - hatalmasat villantott Szőke Zsuzsi, odáig vannak érte a rajongók

Japánig repült - átvitt értelemben - Szőke Zsuzsi a Dancing With The Stars táncosa. Szexi ruhában érkezett Budapest egyik legelbűvölőbb éttermébe, ahol a jó fogások mellett finom koktélokat kóstolhatott, mindezt csodálatos naplementével megfűszerezve.

Budapest egyik legszebb éttermében járt Szőke Zsuzsi Fotó: Instagram

Egy igazi gyöngyszem a város szívében. Japán - perui fúziós fogások, signature koktélok, csodálatos kilátás a naplementében. Köszönöm a meghívást @issei_budapest Szívből ajánlom Nektek is!

- írta Instagram bejegyzésében, ahol a kommentelők elájultak a szexi táncosnőtől.

„Ilyen hosszú láb márpedig nincs” - fogalmazott az egyikük.

„Bájos szépség” - jegyezte meg egy másik.

Zsuzsi valószínűleg igyekszik kiélvezni az életet, hiszen tervei között szerepel, hogy gyermeket vállaljanak párjával.

Pár éven belül biztosan szeretnék majd gyereket, de jelenleg még úgy érzem, túl nagy pörgésben élek ahhoz, hogy ezt feladjam. Szeretnék még picit színpadon maradni, építeni magamat, a vállalkozásomat, aztán jöhet, aminek jönnie kell

- mondta korábban.