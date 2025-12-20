- Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás
Fásy Ádám kiállt a Bors mellett Magyar Péterrel szemben
Az énekes nem kerülte a forró kását és keményen kritizálta Magyar Pétert. Fásy Ádám állandó résztvevője a Háborúellenes Gyűléseknek és most Szegeden szólalt fel a Bors mellett, aminek különszámát megpróbálta betiltatni Magyar Péter.
A Háborúellenes Gyűlés egyik legforróbb témája a Bors betiltása és Magyar Péter bírósági hadjárata. A Bors különszáma, amiben a háború mellett és ellen szóló érvek szerepelnek, nagyon szemet szúrt a baloldali politikusnak, aki perrel fenyegetőzött. Fásy Ádám most kiállt a Bors mellett és nem érti, hogyan történhet ilyen egy demokráciában.
A Háborúellenes Gyűlésen védte meg a Bors lapját Fásy Ádám
Nincs joga senkinek sem betiltani egy lapot! Demokrácia van és sajtószabadság. Mindenki úgy fogalmazhatja meg a véleményét, ahogy csak szeretné, ezért semmi joga nincs egy ilyenhez
– fakadt ki az énekes. A művész úr az ellenzéki lapok negatív cikkeiről is beszámolt, amik nem érintik meg őt annyira.
Nem haragszom azért, mert az ellenzéki lapok rossz fényben tüntetik fel a nevem. Azt gondolom, hogy akkor vagyok valaki. Ha naggyá szeretné tenni a Bors lapját, akkor hangoztassa nyugodtan ezt a hírt. Magyar Péter mindig oda dolgozik, ahova kell. Jó munkát kívánunk Neki!
– fűzte hozzá viccesen Fásy Ádám.
A Háborúellenes Gyűlés óriási siker lett
Ma tartják az ötödik, egyben az idei év utolsó találkozóját. A Háborúellenes Gyűlésen az Attraction, majd Szabó Zsófi és Rákay Philip lépett színpadra és nyitotta meg az újabb eseményt.
