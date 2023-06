Hoppá! Két őrülten jóképű pasi öleli a TV2 szexi sztárját – Fotó

Hatalmas harcban nyerte meg a TV2 nagysikerű műsorát, a Párharcot nemrég Viczián Viktória és szerelme, Somhegyi Krisztián. A szépségkirálynő és az Exatlon jóképű Bajnoka a kereskedelmi csatorna sztárjai lettek, egyre több meghívást kapnak különböző rendezvényekre.

Legutóbb a Transformers legújabb részének premier előtti vetítésén jelentek meg, ahová velük tartott Somhegyi Krisztián ikertestvére, Kristóf is. Kevesen tudják, hogy az Exatlon jóképű Bajnokának van egy feltehetőleg egypetéjű ikertestvére is, emellett van egy nővére is. Korábban nyilatkozta is a Párharc férfi győztese, hogy nagyon nagy szeretetben nőttek fel, szüleik mindent megadtak nekik ahhoz, hogy majd boldog felnőttek legyenek. Fontosnak tartották, hogy a gyerekek sportoljanak, így Krisztián meg Kristóf együtt kezdték el a műugrást, nővérük pedig a vízilabdázást választotta. Mindenesetre a szülők igyekezete bevált: a sportrealityt sérülés miatt kényszerből feladó Bajnoknál boldogabb nem is lehetne. Nem elég, hogy egy kis csavar után egymásba szerettek Viczián Viktóriával, de azóta megnyerték a TV2 műsorát, amivel egy többmilliós luxusutazást nyertek. A mozipremieren készült fotót egyébként a szépségkirálynő maga osztotta meg Instagram-oldalán, amihez annyit írt:

Jöhet a baba

Somhegyi Krisztián a Borsnak örömmel mesélte el korábban, hogy barátnője mellett végre megtalálta a boldogságot. A szerelmesek tavaly nyáron jöttek össze, és bár az elején voltak súrlódások köztük, mára ezeknek nyoma sincs.

„Sokszor az is eszembe jut, hogy jó apuka lennék-e?! Én nagyon remélem, hogy jó apuka leszek, mert ahogy a szüleim, úgy én is igyekszem majd mindent megadni a gyermekemnek” – mondta a napilapnak.