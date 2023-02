Ajaj! Eltérő jövőképről vallott Somhegyi Krisztián és szépséges barátnője

Dúl a szerelem Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória között. Az Exatlon és a Dancing with the Stars című TV2-es sikerműsorokban is szereplő sármos sportoló úgy érzi, megtalálta élete párját a csinos Viki személyében, aki 2017-ben elnyerte a Miss Earth Hungary címet.

A rajongók sürgetik a babát

A huszonéves fiatalok nagyon jól mutatnak egymás mellett, s elmondásuk szerint nagy a szerelem és tökéletes az összhang köztük. Még nincs egészen egy éve, hogy egymásba szerettek, de már közös otthonban élnek, és bizony a gyermekvállalás is szóba került. Igaz, utóbbit leginkább a rajongóik forszírozzák...

Viki az Instagramján kérdezz-felelek játékot ajánlott a követőinek, akik leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy szeretne-e hamarosan gyermeket, s ha igen, fiút vagy lányt. A 26 éves modell szemforgatva reagált a kismilliószor hallott kérdésre:

Állandó kedvenc kérdésem… Nem vagyok egy hű de nagy gyerekbolond. Nincs bennem ez az anyatirgisösztön. Egyszer biztos, hogy el kell odáig jutni, mert kell egy gyerek, de hát az még nem most lesz

− szögezte le a csinos lány.

Ez eléggé ellentmond Krisztián vágyaival, aki többször is kifejtette, hogy már készen áll az apaságra. Néhány hete szintén Viki Instagramján kérdezték a modellt, mikor szeretne gyermeket. Az erről készült videóban Krisztián azonnal rávágta kedvese helyett a választ: „Már holnap!”

„Remélem, hogy jó apuka leszek”

Az év első napjaiban így számolt be a Borsnak a terveiről a 28 éves műugró:

Nagyon remélem, hogy lesz családom, mert bár nem mondom, hogy öreg vagyok, de azért eszembe jut a családalapítás.

Főleg most, hogy a nővérem kétszeres anyuka lesz nemsokára. Az unokahúgommal, Bodzával szoktam játszadozni, néha pedig eszembe jut, hogy lehetnék már én is apuka. És sokszor az is eszembe jut, hogy jó apuka lennék-e?! Én nagyon remélem, hogy jó apuka leszek, mert ahogy a szüleim, úgy én is igyekszem majd mindent megadni a gyermekemnek.”