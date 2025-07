Demcsák Zsuzsa képtelen volt visszatartani a könnyeit: „Nagyon megütött”

Demcsák Zsuzsa esetében talán nem is kell különösen meglepődnünk azon, ha a fia brillírozik egy műveltségi vetélkedőben, még úgy is, hogy finoman szólva sem áll hozzá közel a kamerák és stúdiók világa. Benedekről persze időnként hallhattunk, de ismert édesanyja mindig is igyekezett megvédeni őt és a húgát, Tamarát is a nagyobb nyilvánosságtól. Szóval, igazából most vasárnap este nyílik lehetőségünk arra, hogy megismerjük egy kicsit jobban Demcsák Zsuzsa egyik szeme fényét.

Demcsák Zsuzsa a 20 éves Benedekkel érkezett a Legyen Ön is milliomos! stúdiójába (Fotó: TV2)

Demcsák Zsuzsa: „Az egész generációjukról én csak a legjobbakat tudom mondani”

Azt persze nem árulhatjuk el, hogy az anya-fia páros hogyan szerepel a Legyen Ön is milliomos! következő adásában, de azt igen, hogy Palik László műsorvezető időnként őszintén elcsodálkozik majd. Demcsák Zsuzsa pedig egy ponton sírva fakad. Na, nem azért, mert Benedek valami ordas hibát vét a TV2 stúdiójában. Hanem mert valami olyasmit tesz, ami lássuk be, nem feltétlenül a mai 20 éves srácok sajátja. Benedek az egyik kérdés kapcsán Franz Kafka műveiről beszél. De ne szaladjunk ennyire előre! Palik László a játék egyik pontján előrukkol egy Benedeknek szánt dicsérettel, amire Demcsák Zsuzsa egy a teljes, általa ismert fiatalságra kiterjesztett gondolattal reagált.

Én nagyon nem szeretem, ha a Z-generációra mondanak mindenféle jelzőket, vagy azt, hogy nehéz velük együtt dolgozni, vagy nem tudnak kommunikálni.

„A lányom is, aki tizenhat hónappal fiatalabb Benedeknél, egészen elképesztő. És az összes barátjukról, az egész generációjukról én csak a legjobbakat tudom mondani. Tudatosan mennek előre, okosak és megbízhatóak. Nagyon szeretem a gondolkodásukat. Mi tanulunk tőlük, nagyon sok esetben…” – nézett a fiára büszkén Demcsák Zsuzsa a Legyen Ön is milliomos! vasárnapi adásának felvételén. A műsorvezető rövid monológját taps fogadta a stúdióban, ami azt jelezte, hogy sokan egyetértenek vele.

Demcsák Zsuzsa fia nem riadt meg a nem éppen könnyű kérdéstől (Fotó: TV2)

„Mindenki, arról panaszkodik, hogy a fiatalok nem olvasnak...”

Hogy Demcsák Zsuzsa és fia hogyan haladnak majd a Legyen Ön is milliomos! kérdéseivel, azt továbbra sem áruljuk el, de azt igen, hogy egy Franz Kafkáról szóló kérdés kapcsán mit mondott Benedekről és a lányáról, Tamaráról.