Igazi őszies, szomorkás időjárással érkezik a hétvége

Szeles, esős, párás, ködös napra számíthatunk.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.11.08. 06:00
ősz előrejelzés hétvége

A hétvége első napján, szombaton kissé szomorkás arcát mutatja majd az őszi időjárásunk. Az elmúlt napok napos időszakát fölváltja majd a borús égbolt, párás, esős, ködszitálós időjárás a Köpönyeg tájékoztatása szerint. Ráadásul még a délkeleti szél is megélénkül majd időnként. Ennek fényében az országos maximum 11-13 fok között alakul majd.

Igazi őszies időjárás várható szombaton.
Igazi őszies időjárás várható szombaton (Fotó: koponyeg.hu)

Felemásan folyatódik az őszi időjárás

Vasárnap marad a borongós idő, de a Dunántúlon délutánra már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 12–13 fok köré mérséklődik.
A jövő hét első napján változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A Tiszántúlon helyenként még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hétfői csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között várható. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
