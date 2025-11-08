Igazi őszies, szomorkás időjárással érkezik a hétvége
Szeles, esős, párás, ködös napra számíthatunk.
A hétvége első napján, szombaton kissé szomorkás arcát mutatja majd az őszi időjárásunk. Az elmúlt napok napos időszakát fölváltja majd a borús égbolt, párás, esős, ködszitálós időjárás a Köpönyeg tájékoztatása szerint. Ráadásul még a délkeleti szél is megélénkül majd időnként. Ennek fényében az országos maximum 11-13 fok között alakul majd.
Felemásan folyatódik az őszi időjárás
Vasárnap marad a borongós idő, de a Dunántúlon délutánra már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 12–13 fok köré mérséklődik.
A jövő hét első napján változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A Tiszántúlon helyenként még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hétfői csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között várható.
