Igazi őszies, szomorkás időjárással érkezik a hétvége

A hétvége első napján, szombaton kissé szomorkás arcát mutatja majd az őszi időjárásunk. Az elmúlt napok napos időszakát fölváltja majd a borús égbolt, párás, esős, ködszitálós időjárás a Köpönyeg tájékoztatása szerint. Ráadásul még a délkeleti szél is megélénkül majd időnként. Ennek fényében az országos maximum 11-13 fok között alakul majd.

Igazi őszies időjárás várható szombaton (Fotó: koponyeg.hu)

Felemásan folyatódik az őszi időjárás

Vasárnap marad a borongós idő, de a Dunántúlon délutánra már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 12–13 fok köré mérséklődik.

A jövő hét első napján változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A Tiszántúlon helyenként még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hétfői csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között várható.