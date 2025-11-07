Felfedezték a világ legnagyobb pókhálóját, több százezer póknak ad otthont

Borzalmas felfedezést tettek a tudósok Albánia és Görögország határán. A kutatók megtalálták a világ legnagyobb pókhálóját, amely 106 négyzetméteren nagyjából 110 ezer póknak ad otthont.

Több, mint 100 négyzetméteren terült el a hatalmas pókháló Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A világ legnagyobb pókhálóját rejtette egy barlang

A kutatók egy Albánia és Görögország határán fekvő, sötét barlang feltérképezését végezték, amikor rátaláltak a rémisztő jelenségre. Ha iszonyodsz a pókoktól, akkor a legnagyobb rémálmodban lehet részed, ha ellátogatsz a barlangba.

Az óriási pók kolóniáról készült tanulmány először a Subterranean Biology című folyóiratban jelent meg október 17-én. A tudósok megjegyezték, hogy ez a valaha felfedezett legnagyobb pókháló.

A felfedezésben magyar tudósok is részt vettek. Urák István, a tanulmány vezető szerzője és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem biológia szakos docense szerint a felfedezés az első bizonyíték arra, hogy két különböző fajú pók képes együtt dolgozni.

Urák István így nyilatkozott róla:

A természet még mindig számtalan meglepetést tartogat számunkra. Ha megpróbálnám szavakba önteni az érzelmeimet, ami átjárt, amikor megláttam a pókhálót, akkor a csodálatot, a tiszteletet és a hálát emelném ki. Át kell élni, hogy igazán megértsük, milyen ez az érzés.

A pókhálóban nagyjából 69 000 házi tölcsérespók (Tegenaria domestica) és 42 ezer Prinerigone vagans fajtájú pók él és dolgozik együtt. Eddig a tudósok nem figyelték meg, hogy ez a két faj együtt dolgozott volna, ezért a felfedezés teljesen átírja a tudósok eddigi tudását a pókok viselkedéséről - írja a Daily Star.