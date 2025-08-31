Menekülni fognak a pókok a házadból, ha hetente 10 percet szánsz erre a feladatra!

Hamarosan itt az ősz, ami egyben azt is jelenti, hogy a hűvös idő beköszöntével a pókok is elkezdenek beosonni a házakba. A szeptember a házi pókok fő szaporodási időszaka, ezért ilyenkor hajlamosabbak bemerészkedni az otthonainkba párt keresni: amennyiben tehát nem szeretnél a következő évben is a nyolclábú betolakodókkal hadakozni, jobb, ha azonnal cselekszel. A pókok elriasztására számos természetes megoldás létezik, a Paffy’s Pest Control egyik szakértője viszont arra figyelmeztetett, hogy továbbra is betérhetnek az otthonodba, hacsak nem végzel el egy egyszerű házimunkát.

Így tarthatod távol a pókokat az otthonodtól!

Fotó: Vidar Nordli-Mathisen/unsplash.com/Képünk illusztráció

Hetente egyszer portalanítsd a házat. A pókok a poros helyeket szeretik, épp ezért szabadulj meg tőle, és akkor megszünteted a pókok élőhelyét az otthonodban

– magyarázta el a szakember.

A pókok emellett jellemzően a lakás csendes zugaiban szőnek hálót, ahol rengeteg morzsa, rendetlenség és kosz van, ami vonzza a többi bogarat is, amiket felfalhatnak.

A portalanítás viszont megfosztja őket a táplálékuktól, emiatt nem maradnak egy bizonyos területen, ehelyett olyan helyre vonulnak át, ahol nagyobb a rovarok aktivitása. A porolás továbbá segít a pókok jelenlétének korai jeleinek, például a pókhálóknak és a petecsomóknak az eltávolításában is, így a tér kevésbé lesz vonzó számukra a letelepedéshez és a szaporodáshoz.

Egyszerűnek tűnhet, azonban a pókok bejutásának megakadályozására a legjobb megoldás valóban az, ha hetente 10 percet szánunk a szoba széleinek, szegélyléceinek és ablakpárkányainak portalanítására. Porszívózáskor ügyeljünk arra, hogy a bútorok mögé is bejussunk, mivel a pókok az otthonunk rejtett részein gyűlnek össze, ahol jelentős mennyiségű por halmozódik fel. Az ablakok megtisztítása egyben segíthet a felgyülemlett páralecsapódás eltávolításában is, így vízhez sem tudnak hozzájutni.

Ne feledjük, hogy a pókoknak nincs szükségük sok vízre. Túlélhetnek az ablakon összegyűlő vízcseppekkel, vagy a zuhanyozás után a padlóra csöpögő vízzel is

– tette hozzá a szakértő, aki azt javasolta, fürdés és főzés után, vagy ha ruhát szárítunk odabent, mindenképpen nyissuk ki az ablakot, mivel ezek jelentősen csökkentjük a nedvesség és a páralecsapódás mennyiségét – írja a Mirror.