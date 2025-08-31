Menekülni fognak a pókok a házadból, ha hetente 10 percet szánsz erre a feladatra!

Egyszerű, de hatékony megoldás!
Hamarosan itt az ősz, ami egyben azt is jelenti, hogy a hűvös idő beköszöntével a pókok is elkezdenek beosonni a házakba. A szeptember a házi pókok fő szaporodási időszaka, ezért ilyenkor hajlamosabbak bemerészkedni az otthonainkba párt keresni: amennyiben tehát nem szeretnél a következő évben is a nyolclábú betolakodókkal hadakozni, jobb, ha azonnal cselekszel. A pókok elriasztására számos természetes megoldás létezik, a Paffy’s Pest Control egyik szakértője viszont arra figyelmeztetett, hogy továbbra is betérhetnek az otthonodba, hacsak nem végzel el egy egyszerű házimunkát.
Hetente egyszer portalanítsd a házat. A pókok a poros helyeket szeretik, épp ezért szabadulj meg tőle, és akkor megszünteted a pókok élőhelyét az otthonodban
– magyarázta el a szakember.
A portalanítás viszont megfosztja őket a táplálékuktól, emiatt nem maradnak egy bizonyos területen, ehelyett olyan helyre vonulnak át, ahol nagyobb a rovarok aktivitása. A porolás továbbá segít a pókok jelenlétének korai jeleinek, például a pókhálóknak és a petecsomóknak az eltávolításában is, így a tér kevésbé lesz vonzó számukra a letelepedéshez és a szaporodáshoz.
Egyszerűnek tűnhet, azonban a pókok bejutásának megakadályozására a legjobb megoldás valóban az, ha hetente 10 percet szánunk a szoba széleinek, szegélyléceinek és ablakpárkányainak portalanítására. Porszívózáskor ügyeljünk arra, hogy a bútorok mögé is bejussunk, mivel a pókok az otthonunk rejtett részein gyűlnek össze, ahol jelentős mennyiségű por halmozódik fel. Az ablakok megtisztítása egyben segíthet a felgyülemlett páralecsapódás eltávolításában is, így vízhez sem tudnak hozzájutni.
Ne feledjük, hogy a pókoknak nincs szükségük sok vízre. Túlélhetnek az ablakon összegyűlő vízcseppekkel, vagy a zuhanyozás után a padlóra csöpögő vízzel is
– tette hozzá a szakértő, aki azt javasolta, fürdés és főzés után, vagy ha ruhát szárítunk odabent, mindenképpen nyissuk ki az ablakot, mivel ezek jelentősen csökkentjük a nedvesség és a páralecsapódás mennyiségét – írja a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.