4270 éves koponyát találtak a folyóparton – döbbenetes dolog derült ki

Egy körülbelül 4270 éves emberi koponyát találtak egy indiai folyóparton az idén. A Fayette megyei halottkém hivatala szerint emberi maradványokat fedeztek fel a Whitewater folyó partján, amit Június másodikán jelentették a seriffhivatalnak.

Koponyát találtak egy folyóparton Fotó: freepik.com / Illusztráció

Koponyát találtak, kiderült, hogy emberi maradvány

Előzetes elemzés és radiokarbonos kormeghatározás segítségével a hatóságok megállapították, hogy a koponya Krisztus előtt 2300 körül keletkezett, és megerősítették, hogy emberi maradványról van szó.

Ez a felfedezés rávilágít közösségünk éberségének fontosságára és a szakmai együttműködés szükségességére

- idézi a People Eddie Richardson halottkém sajtóközleményét.

A halottkém hivatalának közlése szerint Dr. Krista Latham, az Indianapolisi Egyetem Emberazonosítási Központjának szakértője, valamint a Georgiai Egyetem alapos vizsgálatai tették lehetővé, hogy a hatóságok pontos képet alkossanak a ritka lelet koráról.

A Fayette megyei halottkém hivatala közölte, hogy a lelet egy hatalmas felfedezés az őslakos amerikai népnek a történelme, kultúrája és maradandó jelenléte miatt.

,,Ez a figyelemre méltó felfedezés erőteljes és alázatra intő emlékeztető arra, hogy évezredek óta emberek járnak ezen a földön, otthonunkban, Fayette megyében. Arra szólít fel mindannyiunkat, hogy a legnagyobb tisztelettel és szorgalommal kezeljük ezt az ügyet.”

A maradványok régisége miatt, a halottkémi hivatal szorosan együttműködik az Indiana Természeti Erőforrások Minisztériumával, hogy az ősi leletet a megfelelő tudatossággal és óvatossággal kezeljék.