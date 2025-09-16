Taxiba szállt, majd nyom nélkül eltűnt – Most holttestet találtak a rendőrök

A rendőrök egy eltűnt férfit kerestek, akit utoljára múlt hétvégén láttak egy taxiba beülni. Azóta a rendőrség egy holttestre bukkant, miközben őt keresték. A Nagy-Manchesterből származó Richard Thornton szombat reggel tűnt el, Werneth Low környékén. Családja és barátai kétségbeesetten várták, hogy viszontláthassák.

Eltűnt férfikeresése közben bukkantak holttestre a rendőrök / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A holttest valószínűleg az eltűnt férfié

A manchesteri rendőrség tragikus hírt közölt, mikor megerősítette, hogy megtaláltak egy holttestet, aki feltételezhetően az eltűnt férfi. Utoljára több, mint 48 órája látták, egy ajtócsengő felvételen látható is, amint egy taxiba beszáll.

Szombaton röviddel hajnali 5 óra előtt hagyta el a címet, majd utolsó tartózkodási helyét a stockporti Stepping Hill Kórház közeléig tudták visszakövetni.

Megerősíthetjük, hogy az eltűnt férfinak vélt Richard Thornton holttestét ma reggel sajnos megtalálták Hyde-ban, a Mottram Old Road mellett (szeptember 16.)

- idézi a Mirror a rendőrség közleményét a Manchester Evening News alapján.