Tragikus hír érkezett: elhunyt az ismert karmester

Elhunyt 95 éves korában Christoph von Dohnányi karmester, aki csaknem húsz éven át volt a Clevelandi Zenekar zeneigazgatója - közölte a zenekar hétfőn.

A közlemény szerint a nemzetközileg elismert karmester vasárnap halt meg Münchenben.

Dohnányi mestert művészi tehetsége és elkötelezettsége révén kölcsönös tisztelet fűzte a zenészekhez, amit közönségünk is őszintén érzett

- hangsúlyozta André Gremillet, a Clevelandi Zenekar igazgatója.

A karmester és zeneigazgató Széll György és Lorin Maazel után 1984-ben lépett a Clevelandi Zenekar élére, és segített a zenekar nemzetközi hírnevének megerősítésében.

„Ez egy olyan zenekar, amelynek tagjai valamilyen módon a kamarazene világából érkeztek” - mondta Dohnányi egy 2011-es interjúban, amelyben azt is kiemelte, hogy az együttes különleges erősségének látja, hogy a zenészei nagyon odafigyelnek egymásra.

Dohnányi 2002-ig volt a zenekar karmestere és zeneigazgatója. Távozása óta Franz Welser-Möst vezeti.

Berlinben született 1929. szeptember 8-án, Hans von Dohnanyi ügyvéd és Christine Bonhoeffe gyermekeként, Dohnányi Ernő magyar zeneszerző unokájaként. Apját 1943-ban a náci hatóságok letartóztatták, és két évvel később kivégezték.

Christoph von Dohnányi a második világháború után két évig jogot tanult, majd a müncheni Musikhochschuléban zongora, zeneszerzés és karmesteri tanulmányokat folytatott. Az ötvenes évek elején Floridában tanult a nagyapjánál, majd a Bostoni Szimfonikus Zenekarnál folytatta felkészülését.

1953-tól Solti György mellett dolgozott a Frankfurti Operaházban, majd 1957 és 1963 között a Lübecki Operaház zeneigazgatója lett. A hatvanas években a Kasseli Állami Színház zeneigazgatója, majd a kölni WDR Szimfonikus Zenekar fődirigense is volt. 1968 és 1977 között Solti utódjaként tért vissza a Frankfurti Operába, 1977 és 1984 között pedig a Hamburgi Állami Operaház zeneigazgatója volt. Karmesterként a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a Londoni Filharmonikus Zenekart, majd a hamburgi NDR Szimfonikus Zenekart is vezényelte.