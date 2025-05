Gyászba borult a rajongók szíve: elhunyt mindenki kedvenc sztárzenésze

Nemrég jelentették be a szomorú hírt, hogy elhunyt a BBC legendás zenésze, Ronald Corp. A karmester és zeneszerző több évtizedes zenei karriert futott be, melynek során több alkalommal dolgozott a BBC-vel. A hírek szerint Ronald szerdán, 74 éves korában halt meg Bathban. A bejelentés hatalmas tiszteletadást váltott ki a néhai zenész előtt, akit pappá is szenteltek, és mindazok, akik ismerték őt, most a közösségi médiában emlékeznek meg rá.

Mély fájdalommal fogadták a rajongók az elhunyt zenészlegenda halálhírét / Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

Ronald az 1988-ban, illetve az 1991-ben indult New London Orchestra (NLO) és a New London Children's Choir (NLCC) alapítójaként vált ismertté: ez utóbbinak az volt a célja, hogy megismertesse a gyerekekkel az éneklés kihívásait és örömeit. Ronald emellett több mint 30 évig volt a London Chorus zenei vezetője is, miután 1994-ben elvállalta ezt a pozíciót. Az évek során a zenész nem egyszer dolgozott a BBC-vel: többek közt alkalmanként vezényelte a BBC Concert Orchestra-t. Halálának hírét a London Chorus jelentette be, a közösségi médiában.

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy szeretett zenei igazgatónk, Ronald Corp május 7-én elhunyt. Ron rendkívül tehetséges zeneszerző, karmester és karnagy volt

- olvasható a közleményben, amelyet hamarosan a rajongók tisztelgése követett.

Hatalmas veszteség - nagy szeretettel fogunk emlékezni rá!

- írta az egyik felhasználó.

Köszönöm a zenédet, amely oly sok gyermek életét megváltoztatta. Az örökséged tovább fog élni!

- idézett egy másik kommentelőt a Mirror.

A zeneszerző és karmester halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.