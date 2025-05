Álmában hunyt el a legendás filmrendező

Meghalt James Foley, A szürke ötven árnyalata filmek rendezője 71 éves korában. A Glengarry Glen Ross és A kártyavár filmek rendezője azt követően hunyt el, hogy tavaly agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Meghalt a népszerű filmrendező Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

James Foley pályafutása során számos műfajban kipróbálta magát. Rendezte például a Rettegés (1996) című pszichológiai thrillert Mark Wahlberggel, a Lépéselőny (2003) című krimi-darabot Dustin Hoffmannal, valamint a Vadidegen (2007) című thrillert, amelyben Halle Berry és Bruce Willis alakították a főszereplőket.

A legtöbben azonban a Szürke ötven árnyalata sorozatból ismerhetik, amelyből a második (Sötét ötven árnyalata, 2017) és harmadik (A szabadság ötven árnyalata, 2018) részt ő rendezte. A filmek világsikert arattak, főszerepeikben Dakota Johnson és Jamie Dornan szerepeltek.

A televízió világában is maradandót alkotott: 12 epizódot rendezett a Netflix világsikerű politikai drámájából, a House of Cards-ból, és az 1990-es években egy részt a Twin Peaks sorozatból is. James Foley testvérei – Kevin, Eileen és Jo Ann Foley –, valamint unokaöccse, Quinn Foley gyászolják.

A rendező halálával Hollywood ismét egy különleges hangú, sokoldalú alkotót veszített el, akinek munkái hosszú évtizedeken át hatással voltak a film- és sorozatvilágra. Egy képviselője erősítette meg, hogy James álmában hunyt el békésen - írja a The Sun.