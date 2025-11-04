Figyelmeztet a NASA: elképzelhetetlen gyorsasággal száguld felénk egy aszteroida

Az űrobjektum hónapok óta a csillagászok minden figyelmét lefoglalja. Most kiderült, mikor ér a legközelebbi az aszteroida a Földünkhöz. Ekkor kiderülhet minden, amire eddig még nem érkezett válasz.

Az ismeretlen naprendszerből érkező aszteroida viselkedése szokatlan Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az aszteroida nincs veszéllyel a Földünkre

A NASA szakértői megadták a pontos dátumot, amikor a 3I/ATLAS nevű titokzatos égitest – amelyről egyes kutatók, köztük egy Harvard-tudós is azt állítja, hogy „nem természetes eredetű” – a legközelebb halad el bolygónkhoz. A 3I/ATLAS-t először 2025 júliusában észlelték, amint a Naprendszerünk felé tartott. A felfedezést a NASA finanszírozásával működő ATLAS távcső tette a chilei Río Hurtadóban. A szakemberek szerint ez mindössze a harmadik ismert objektum, amely csillagközi térből érkezett – vagyis egy másik naprendszerből sodródott ide, túl a Nap gravitációs vonzásán. - olvasható az Unilad cikkében.

A kutatók azért jutottak erre a következtetésre, mert az objektum sebessége – több mint 66 kilométer másodpercenként – túl nagy ahhoz, hogy a Nap gravitációja pályán tartsa. Emiatt a 3I/ATLAS pályája egyértelműen intersztelláris eredetet sejtet. Korábban egyesek esetleg ellenséges objektumként írták le, attól tartva, hogy veszélyt jelenthet a Földre. Ezeket a félelmeket azonban azóta sikerült eloszlatni: a tudósok szerint az égitest nem közelíti meg veszélyes mértékben bolygónkat.

A csillagászok számításai szerint 2025. december 19-én lesz a legközelebb a Földhöz – ekkor mintegy 270 millió kilométerre halad el tőlünk. Ez jóval biztonságos távolság, vagyis semmilyen közvetlen fenyegetést nem jelent. A 3I/ATLAS ráadásul a Naphoz is közelebb járt, mint hozzánk: október 30-án mintegy 210 millió kilométerre haladt el tőle, vagyis a Mars pályáján belül. A kutatókat azonban továbbra is zavarba ejti néhány tulajdonsága – például az, hogy a kométa szokatlanul gyorsan fényesedik.

A 3I fényességének gyors növekedése messze meghaladja a legtöbb üstökös viselkedését hasonló távolságban – ennek oka továbbra sem világos

– írták Qicheng Zhang (Lowell Obszervatórium) és Karl Battams (US Naval Research Laboratory) kutatók egy tanulmányban, amelyet az arXiv preprint-oldalon tettek közzé. Elméletük szerint a jelenséget okozhatja a kométa pályája és sebessége, de akár az is, hogy az anyaga eltér a Naprendszerünkben megszokott összetételű égitestekétől. „A mag különleges tulajdonságai – például az alakja, szerkezete vagy kémiai összetétele, amelyet talán eredeti csillagrendszeréből hozott – szintén közrejátszhatnak” – tették hozzá.