RETRO RÁDIÓ

A Tisza lengyel testvérpártja is lépésről lépésre vezeti vissza a sorkötelezettséget

2026-ban 400 ezer fiatal kap katonai kiképzést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 13:03
sorkatonaság Tisza Párt Európai Néppárt Lengyelország háború

Tovább tombol a háborús pszichózis Európában! Lengyelország, egészen pontosan a Tisza Párt lengyel testvérpártja új katonai kiképzési programot vezet be még ebben a hónapban. A "Mindig Készen" nevű program célja, hogy jövőre 400 ezer fiatal kapjon katonai kiképzést - írja a Ripost.

6th Airborne Brigade Day In Krakow
A horvátok után a Tisza lengyel testvérpártjánál is kezdődik a katonai kiképzés / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A lengyel honvédelmi miniszter az országa történelmének legnagyobb katonai mozgósításának nevezte a programot. Mint mondta: a katonai kiképzés minden lengyel állampolgárnak elérhető lesz, egészen az iskolásoktól a nyugdíjas korú emberekig.

Lengyelország jelenleg GDP-jének nagyobb részét költi védelemre, mint bármely más NATO- tagország. Lengyelország ezzel már a transzatlanti szövetség harmadik legnagyobb hadseregévé vált.

A második világháború óta a legveszélyesebb időkben élünk. Határainkon túl háború dúl, szabotázsakciók zajlanak a Balti-tengeren, és csaták folynak a kibertérben

- nyilatkozta a miniszter. Wieslaw Kukula, a lengyel vezérkari főnök elmondta, hogy a kiképzési program célja a lengyel állampolgárok és közösségek ellenálló képességének növelése, valamint a katonai tartalékok rendelkezésre állásának, felkészültségének és kapacitásának megerősítése - írja a dw.com.

A program keretében a lengyel állampolgárok alapbiztonsági tanfolyamot, túlélési kiképzést, orvosi oktatást és kiberhigiéniai órákat kapnak. A kezdeményezést eredetileg Donald Tusk miniszterelnök jelentette be márciusban, azzal a céllal, hogy „tartalékosokból álló hadsereget építsenek fel”, tekintettel az Oroszország ukrajnai inváziójával kapcsolatos fokozott biztonsági aggodalmakra és a NATO-tagországokkal, köztük Lengyelországgal szembeni növekvő ellenségeskedésre .

A lengyel hadsereg jelenleg 216 000 fős személyzettel rendelkezik, ami a következő évtizedben egyharmadával fog növekedni.

A horvátok is bevezetik a sorkatonaságot

A Tisza horvát testvérpártja benyújtotta és el is fogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt: Horvátország 17 évvel a sorkatonaság eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetek, természeti katasztrófák és globális válságok hatására, összhangban az európai védelmi felkészültségi trendekkel. Az elsőként behívottak a 2007-ben született férfiak lesznek, akik 2025 végéig orvosi vizsgálatra kapnak behívót, de 19–30 év közötti férfiak és nők is jelentkezhetnek önkéntesen. 

A magyaroknak is ezt az utat szánja a Tisza Párt

Jól megfigyelhető tehát a tendencia, hogy az Európai Néppárthoz tartozó országok kormányai háborúra készülnek. Ha a Tisza Párt - ők szintén az Európai Néppárthoz csatlakoztak - kerülne hatalomra Magyarországon, akkor jó eséllyel és Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével szintén a háborúhoz vezető ösvényre lépnének.

Orbán Viktor ezzel szemben az október 23-ai beszédében úgy fogalmazott:

Nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

Majd hozzátette, hogy Magyarországnak mindent meg kell tennie, hogy kimaradjon a háborúból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu