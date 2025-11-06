Fontos kérdést tett fel a Tiszás adatszivárgás kapcsán Menczer Tamás

Ahogy arról beszámoltunk, súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál. 200 ezer magyar ember személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Orbán Viktor az ügy kapcsán azonnali kivizsgálását rendelt el.

Fotó: Menczer Tamás/Facebook

Az adatszivárgási botrány kapcsán Menczer Tamás egy fontos videót tett közzé. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyértelműen Magyar Péter a felelős azért, hogy magyar választók adatai ukrán kezekbe kerültek.

Egy balliberális újságíró feltette az általam javasolt kérdéseket Magyar Péternek a Tisza adatbotrányáról! Ezúton is köszönöm! Nézd meg a válaszokat, megér 3,5 percet!

- olvasható Menczer Tamás bejegyzésében.

A politikus a posztjában részletesen taglalja a Tisza Világ applikáció körüli adatbotrányról eddig ismert információkat, amelyek szerinte cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy a Tisza Párt ukrán fejlesztőkkel működött együtt, és több százezer magyar állampolgár személyes adata idegen kézbe került.

„Itt nem behatolás van, hát együttműködtek az ukránokkal. Ott vannak a nevek. Miroslav Tokár. Meg ez az Andrij nevű ember. Miért nem áll ki Magyar Péter? Miért nem kérdezik meg tőle? Kik ezek az emberek? Hol vannak? Miért szivárognak ki önöktől?” - tette fel a lényeges kérdést Menczer Tamás.

Azért, mert ukrán nevek vannak benne, még nem bizonyíték semmire, hiszen azt akár orosz hackerek is megcsinálhatták

- tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Magyar Péter letagadta az adatlopást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában is tesztelték az applikációt. Ma már mindannyian tudjuk, hogy ez hazugság. Ott van minden a kiszivárgott adatbázisban” - mondja Menczer Tamás.

Ezeket az adatokat az ukránok kapták meg és vitték magukkal. Ott van kétszázezer magyar ember adata egy háborús kormánynál. Ez szuverenitási kérdés. Aki ezt kimondja, joggal mondja

- tette hozzá a politikus, aki a videó végén ismét felszólította Magyar Pétert:

„Válaszoljon végre: ki az a Miroslav Tokár, ki az az Andriy Galejuk, mióta dolgoznak velük, és hová vitték a magyar emberek adatait?””