Orbán Viktor megszólalt a Tisza Párt súlyos adatszivárgási botránya kapcsán

A miniszterelnök vizsgálatot rendelt el az ügy kapcsán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 16:26
adatszivárgás Tisza Párt botrány Orbán Viktor

Súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál. 200 ezer magyar ember személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre.

Az ügyre most reagált a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a posztjában a következőt írja:

Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál. 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!

- tudatta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a kormányfő.

Íme a miniszterelnök videója:

 

