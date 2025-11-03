Orbán Viktor megszólalt a Tisza Párt súlyos adatszivárgási botránya kapcsán
A miniszterelnök vizsgálatot rendelt el az ügy kapcsán.
Súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál. 200 ezer magyar ember személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre.
Az ügyre most reagált a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a posztjában a következőt írja:
Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál. 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!
- tudatta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a kormányfő.
Íme a miniszterelnök videója:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre